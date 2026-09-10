Policía anuncia cierres viales y operativo por desfiles patrios en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional anunció cierres de calles y un despliegue de agentes durante los desfiles patrios que se desarrollarán como parte de las actividades por los 205 años de independencia de Honduras en la capital. Edgardo Barahona, subcomisario y portavoz de la Secretaría de Seguridad, explicó que la institución ya cuenta con una programación para acompañar las diferentes actividades conmemorativas. “Ya el 1 de septiembre que se oficializaron las actividades, hemos participado con nuestros equipos de cadetes para las izadas de la Bandera Nacional”, señaló Barahona.

Como parte del dispositivo de seguridad, la Policía Nacional contempla el cierre de las vías que serán utilizadas por los desfiles así como el acompañamiento a los centros educativos durante sus recorridos. El primer desfile del sector educativo correspondió a preescolar y se realizó el domingo anterior. Para este domingo está previsto el desfile del sector primario, según detalló el portavoz policial. Barahona explicó que los agentes estarán presentes durante el recorrido de las instituciones educativas de los diferentes distritos escolares. “Ahí nosotros estamos haciendo desde el cierre de las vías utilizadas para los desfiles, como el acompañamiento durante toda la trayectoria que realizan los centros educativos de los distritos escolares”, indicó. El despliegue policial se mantendrá antes, durante y después de las actividades, de acuerdo con la planificación de la institución.