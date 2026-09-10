Shakira y Maluma lanzan ‘Agua’: ¿cuándo se estrena su nueva canción?

Bogotá, Colombia.- Los artistas colombianos Shakira y Maluma revelaron este jueves en sus redes sociales que su cuarta colaboración musical, el sencillo 'Agua', será publicado el próximo 17 de septiembre.

"Salimos con la reina en menos de dos semanas", dijo Maluma en una historia publicada en Instagram, en la que aseguró que ha estado trabajando "enfocado" con Shakira y que cuando salga el tema sus seguidores "se la van a disfrutar", aunque no dio pistas de qué tratará el tema.

El artista de Medellín compartió la portada de la canción con la frase "Nos fuimos Mundial", en la que ambos aparecen vestidos de blanco con un fondo de estampado animal.