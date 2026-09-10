Punto de taxis de El Bosque opera con normalidad bajo vigilancia policial

Tegucigalpa, Honduras.- El punto de taxis ubicado en el barrio El Bosque continúa prestando servicio con normalidad, pese a que permanece bajo vigilancia policial luego de que las autoridades recibieran información sobre posibles amenazas contra conductores del sector.
La División Antiextorsiones y Asociaciones Terroristas (DAET) reforzó su presencia en el lugar como medida preventiva, mientras desarrolla labores de inteligencia para determinar el origen y la credibilidad de la información recibida.
Hasta ahora no existe una denuncia formal por parte de los conductores y tampoco se ha reportado una interrupción en el servicio de transporte que funciona en este punto de la capital.
Los agentes mantienen patrullajes preventivos y vigilancia en las zonas de abordaje, además de acercamientos con los conductores y responsables del punto de taxis para recopilar información.
La investigación busca establecer posibles patrones, los medios que pudieron utilizarse para transmitir las amenazas y si existen personas o estructuras que pudieran estar relacionadas.
De acuerdo con las autoridades, las diligencias se mantienen mientras se verifica la información y se determina si existe algún hecho que pueda constituir un delito.
Policía mantiene intervención preventiva
La presencia de la DAET en el barrio El Bosque tiene como objetivo prevenir posibles afectaciones al servicio de transporte y mantener comunicación con los conductores mientras se desarrolla la investigación.
Las autoridades también buscan evitar que información no confirmada genere temor entre los trabajadores del transporte o afecte la prestación del servicio a los usuarios.
Mientras tanto, los investigadores mantienen el monitoreo del sector y el contacto con los transportistas para conocer cualquier novedad relacionada con la situación.
La Policía Nacional pidió a los conductores y a los capitalinos denunciar cualquier amenaza de extorsión que se presente en puntos de transporte.
Por ahora, el punto de taxis del barrio El Bosque permanece activo y los conductores continúan trabajando con normalidad, mientras la vigilancia policial se mantiene en el sector.