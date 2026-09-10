Punto de taxis de El Bosque opera con normalidad bajo vigilancia policial

Tegucigalpa, Honduras.- El punto de taxis ubicado en el barrio El Bosque continúa prestando servicio con normalidad, pese a que permanece bajo vigilancia policial luego de que las autoridades recibieran información sobre posibles amenazas contra conductores del sector. La División Antiextorsiones y Asociaciones Terroristas (DAET) reforzó su presencia en el lugar como medida preventiva, mientras desarrolla labores de inteligencia para determinar el origen y la credibilidad de la información recibida. Hasta ahora no existe una denuncia formal por parte de los conductores y tampoco se ha reportado una interrupción en el servicio de transporte que funciona en este punto de la capital.

Los agentes mantienen patrullajes preventivos y vigilancia en las zonas de abordaje, además de acercamientos con los conductores y responsables del punto de taxis para recopilar información. La investigación busca establecer posibles patrones, los medios que pudieron utilizarse para transmitir las amenazas y si existen personas o estructuras que pudieran estar relacionadas. De acuerdo con las autoridades, las diligencias se mantienen mientras se verifica la información y se determina si existe algún hecho que pueda constituir un delito.

Policía mantiene intervención preventiva