Fue invitado a pescar y terminó muerto: crimen de Darwin Tercero en Amarateca

Amarateca, Francisco Morazán.- Una persona identificada como Darwin Tercero fue encontrado sin vida en un río en el sector de Amarateca, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Los reportes preliminares indican que el ciudadano fue invitado a pescar y este 10 de septiembre fue hallado sin signos vitales.

El reporte también precisa que las personas con los que salió finalmente lo dejaron en el río y su cuerpo fue hallado flotando.