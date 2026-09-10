Con dulces que llegan al corazón, EL HERALDO y sus lectores alegran a los niños del Corredor Seco

Aunque la principal ayuda estaba enfocada en víveres y prendas de vestir para estas familias afectadas por la sequía en el Corredor Seco, hoy, con el apoyo nuestros lectores de EL HERALDO, se entregaron varias bolsas llenas de dulces que alegraron el corazón de estos pequeños.
Para muchos era un pequeño donativo; para estos pequeños, fue un momento de gran felicidad en el Día del Niño. Y sí, una bolsa de dulces les alegró el corazón.
En sus rostros se notaba la alegría y las ansias de probar un dulce, pues, ante la sequía que ha afectado las cosechas de muchos de sus padres, es difícil que logren comer los tres tiempos de comida, y mucho menos probar un dulce.
Los hermanos mayores corrieron a llamar a los pequeñitos para que ellos también se llevaran su bolsa de dulces.
Los pequeñotes que llegaban miraban con gran emoción sus bolsitas, que hoy llevarían a casa gracias a los donativos de nuestros lectores.
Aunque desde EL HERALDO nació este gesto, nada de esto hubiese sido posible sin los donativos de cada hondureño que aportó su granito de arena para esta causa.
La intención es que una bolsa de dulces no solo lleve alegría a estos pequeños, sino que también llegue al corazón de más hondureños, incluso de personas en el extranjero, para que se sumen a esta causa y podamos continuar ayudando a las familias afectadas por la sequía, que sigue perjudicando las cosechas de este país.
De manera transparente se ha llevado el conteo de las familias que han sido beneficiadas inicialmente con la ayuda de alimentos, para que muchos de estos niños tengan un plato de comida que llevar a sus hogares.
La ayuda llegó hasta las viviendas más escondidas de esta zona, y la alegría con la que la recibía cada pequeño era la misma.
El equipo de EL HERALDO no contuvo sus sonrisas al ver los rostros de cada pequeño al recibir sus bolsitas.
EL HERALDO recorrió zonas como La Venta, Alubarén y Reitoca, en Francisco Morazán; también se llegó a San José, Choluteca.
Basta con ver sus miradas inocentes y agradecidas para conmoverse y motivarse a sumarse a esta causa.