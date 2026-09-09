No hay evidencia de que Honduras fuera el último país del mundo en regresar a clases presenciales tras el covid-19

Tegucigalpa, Honduras.- El exsecretario de Educación, Daniel Sponda, afirmó que Honduras fue el último país del mundo en regresar a clases presenciales después de la pandemia de covid-19. “Honduras fue el último país del mundo en regresar a clases presenciales”, aseguró (a partir del minuto 17:10).

Sin embargo, no hay evidencia que respalde esa afirmación. Los informes y registros internacionales revisados por EH Verifica no establecen un orden mundial de reapertura ni identifican a Honduras como el último país en regresar a las aulas. Los registros consultados muestran, además, que los países aplicaron distintos procesos de retorno a clases, con reaperturas parciales, modalidades híbridas y clases presenciales. Estas diferencias impiden establecer una comparación mundial bajo un mismo criterio. EH Verifica consultó a Sponda sobre el sustento de su afirmación, pero hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.

No hay evidencia

El 18 de abril de 2022 marca el retorno generalizado a las clases presenciales en Honduras. Una semana antes, el 11 de abril, UNESCO y UNICEF respaldaron la decisión del Gobierno hondureño de iniciar las clases presenciales en todos los centros y niveles educativos a partir de esa fecha, bajo la estrategia “Regreso Seguro a Clases”. Para verificar si Honduras fue efectivamente el último país del mundo en regresar a las aulas, EH Verifica revisó el monitoreo global de los cierres escolares por covid-19 de UNESCO . Esta base recopiló información sobre el funcionamiento de los sistemas educativos y clasificó su situación según distintos niveles de apertura. La metodología de UNESCO distinguía entre sistemas completamente cerrados, parcialmente abiertos y completamente abiertos. Una reapertura parcial podía significar que las escuelas funcionaban únicamente en determinadas regiones, para algunos grados o grupos de estudiantes, o mediante una combinación de enseñanza presencial y a distancia. Esta distinción impide equiparar automáticamente las fechas de reapertura de todos los países. Durante la pandemia, algunos sistemas educativos iniciaron el retorno por regiones o niveles educativos, mientras que otros mantuvieron esquemas híbridos antes de recuperar una presencialidad más amplia. Por ello, determinar cuál fue el primer o el último país en regresar a la presencialidad requiere aplicar el mismo criterio de reapertura a todos los sistemas educativos analizados. Ese análisis no aparece en los informes de los organismos internacionales revisados por EH Verifica. También se revisó el informe ¿En qué punto nos encontramos respecto a la recuperación educativa? (Where are we on Education Recovery?) , elaborado por UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial y publicado en marzo de 2022. El documento examinó las acciones implementadas para recuperar los aprendizajes y favorecer el regreso de los estudiantes a las escuelas. El informe, sin embargo, tiene una limitación temporal para esta verificación: fue publicado en marzo de 2022, mientras que Honduras retomó de manera generalizada las clases presenciales el 18 de abril de ese año. Por lo tanto, el documento permite conocer la situación educativa internacional previa al retorno generalizado a las aulas en Honduras, pero no permite determinar qué posición ocupó el país en un eventual orden mundial de reapertura.

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