Antonio Rivera falla en el dato: seis países de América Latina no tienen balotaje

Tegucigalpa, Honduras.- Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, afirmó que Honduras, México y Paraguay son los únicos tres países de América Latina que no cuentan con el mecanismo de segunda vuelta electoral.
"Solo hay tres países en América Latina donde no hay segunda vuelta: México, Paraguay y Honduras", aseguró (a partir del minuto 12:38).
No obstante, su aseveración es falsa. Aunque México, Paraguay y Honduras efectivamente no contemplan una segunda vuelta presidencial, Rivera Callejas dejó fuera a otros tres países latinoamericanos que tampoco utilizan este mecanismo: Panamá, Nicaragua y Venezuela.
Las declaraciones de Rivera Callejas surgen luego de que, en los últimos días, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional retomara el análisis de la implementación de la segunda vuelta electoral en el sistema político de Honduras, de cara a las elecciones generales de 2029.
La iniciativa, orientada a modificar la dinámica de elección en el nivel presidencial, forma parte de un amplio paquete de mociones que serán unificadas en un solo dictamen técnico durante las próximas semanas.
Además, las reformas incluyen cambios en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), las obligaciones y responsabilidades de sus consejeros, la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), los escrutinios especiales, la transmisión de resultados y la denominada ciudadanización de las mesas electorales.
EH Verifica consultó a Rivera Callejas sobre su afirmación, pero, hasta el cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.
Otros países
El balotaje o segunda vuelta es un mecanismo electoral mediante el cual, si ningún candidato alcanza el porcentaje de votos establecido por la legislación de un país en la primera elección, los aspirantes con mayor respaldo pasan a una nueva votación.
Los requisitos para evitar una segunda vuelta varían entre los países que utilizan este sistema.
Los países que no contemplan el balotaje son México, Honduras, Panamá, Paraguay, Venezuela y Nicaragua, de acuerdo con un análisis de IDEA Internacional, titulado El balotaje en América Latina: modalidades y tendencias. Es decir, son seis y no tres, como afirmó el diputado nacionalista.
En Honduras, por ejemplo, no existe ese procedimiento para las elecciones presidenciales. El artículo 236 de la Constitución establece que el presidente y los designados presidenciales son elegidos directa y conjuntamente por el pueblo mediante simple mayoría de votos.
Por tanto, gana la fórmula presidencial que obtiene más votos, sin que sea necesario alcanzar el 50% ni disputar una segunda elección.
La base de datos sobre sistemas electorales de IDEA Internacional también clasifica a Honduras bajo el sistema First Past the Post (FPTP), es decir, un modelo de mayoría relativa en el que resulta electa la candidatura que obtiene la mayor cantidad de votos.
De acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), en total 13 países latinoamericanos aplican la segunda vuelta presidencial: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú, República Dominicana y Uruguay.
La segunda vuelta está contemplada en buena parte de los sistemas presidenciales de América Latina, aunque las condiciones para activarla no son iguales en todos los países.
Algunos exigen una mayoría absoluta, mientras que otros establecen porcentajes menores o combinan un umbral mínimo de votos con una determinada diferencia sobre el candidato que ocupa el segundo lugar.
Por lo tanto, la afirmación de Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, es falsa, ya que no son tres, sino seis los países latinoamericanos que no contemplan la segunda vuelta presidencial, según las fuentes consultadas por EH Verifica.