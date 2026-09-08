Antonio Rivera falla en el dato: seis países de América Latina no tienen balotaje

Tegucigalpa, Honduras.- Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, afirmó que Honduras, México y Paraguay son los únicos tres países de América Latina que no cuentan con el mecanismo de segunda vuelta electoral. "Solo hay tres países en América Latina donde no hay segunda vuelta: México, Paraguay y Honduras", aseguró (a partir del minuto 12:38).

No obstante, su aseveración es falsa. Aunque México, Paraguay y Honduras efectivamente no contemplan una segunda vuelta presidencial, Rivera Callejas dejó fuera a otros tres países latinoamericanos que tampoco utilizan este mecanismo: Panamá, Nicaragua y Venezuela. Las declaraciones de Rivera Callejas surgen luego de que, en los últimos días, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional retomara el análisis de la implementación de la segunda vuelta electoral en el sistema político de Honduras, de cara a las elecciones generales de 2029. La iniciativa, orientada a modificar la dinámica de elección en el nivel presidencial, forma parte de un amplio paquete de mociones que serán unificadas en un solo dictamen técnico durante las próximas semanas. Además, las reformas incluyen cambios en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), las obligaciones y responsabilidades de sus consejeros, la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), los escrutinios especiales, la transmisión de resultados y la denominada ciudadanización de las mesas electorales. EH Verifica consultó a Rivera Callejas sobre su afirmación, pero, hasta el cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.

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