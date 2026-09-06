Congreso unificará propuestas de reformas electorales para someterlas a discusión

Tegucigalpa, Honduras.- Tras un proceso de diálogo multisectorial que se extendió durante cuatro meses, la Mesa de Propuestas de Reformas Electorales —integrada por las plataformas de la sociedad civil, la academia, la empresa privada y sectores religiosos— concluyó la fase de sistematización de iniciativas orientadas a transformar la normativa política del país. El trabajo técnico, consolidado en un documento integral estructurado en nueve bloques temáticos, aborda reformas sustantivas en materia de administración del voto, justicia electoral, financiamiento de campañas, cuotas de inclusión política y la regulación de la transmisión de resultados preliminares. El borrador definitivo será entregado en unas tres semanas a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Ahora, las autoridades del Poder Legislativo y del CNE alistan la instalación de una mesa técnica de trabajo unificada a partir de la segunda quincena de septiembre para revisar, homologar y fusionar en un solo dictamen las iniciativas presentadas por la sociedad civil, las propuestas técnicas introducidas por exfuncionarios electorales, los proyectos promovidos por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y las mociones ingresadas por la bancada del Partido Liberal. "La idea es homologar estas propuestas y que vengan al Congreso Nacional en una sola iniciativa discutida por el CNE y el Congreso. Cualquier reforma requiere de dos cosas fundamentales: en primer lugar, lograr la mayoría calificada de 86 votos, y en segundo lugar, que venga a fortalecer la confianza de la ciudadanía en los procesos", sostuvo Aixa Zelaya, consejera presidenta del CNE. Además, exautoridades del sistema electoral exhortaron a los diputados a priorizar el interés nacional y acelerar la discusión del dictamen para permitir que el CNE cuente con el tiempo y el presupuesto necesarios para capacitar al personal y adaptar la logística institucional antes del próximo proceso electoral. "Hacemos un exhorto a los diputados para que actúen con responsabilidad. La comisión debe trabajar con base en todos los proyectos e insumos presentados, incluyendo la propuesta de 72 artículos que sometimos como exfuncionarios, y sacar lo que más demanda la ciudadanía, evitando que las reformas vayan encaminadas a blindajes personales para la reelección", enfatizó Germán Lobo, exconsejero del CNE.

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