Congreso unificará propuestas de reformas electorales para someterlas a discusión

Tegucigalpa, Honduras.- Tras un proceso de diálogo multisectorial que se extendió durante cuatro meses, la Mesa de Propuestas de Reformas Electorales —integrada por las plataformas de la sociedad civil, la academia, la empresa privada y sectores religiosos— concluyó la fase de sistematización de iniciativas orientadas a transformar la normativa política del país.
El trabajo técnico, consolidado en un documento integral estructurado en nueve bloques temáticos, aborda reformas sustantivas en materia de administración del voto, justicia electoral, financiamiento de campañas, cuotas de inclusión política y la regulación de la transmisión de resultados preliminares.
El borrador definitivo será entregado en unas tres semanas a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Ahora, las autoridades del Poder Legislativo y del CNE alistan la instalación de una mesa técnica de trabajo unificada a partir de la segunda quincena de septiembre para revisar, homologar y fusionar en un solo dictamen las iniciativas presentadas por la sociedad civil, las propuestas técnicas introducidas por exfuncionarios electorales, los proyectos promovidos por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y las mociones ingresadas por la bancada del Partido Liberal.
"La idea es homologar estas propuestas y que vengan al Congreso Nacional en una sola iniciativa discutida por el CNE y el Congreso. Cualquier reforma requiere de dos cosas fundamentales: en primer lugar, lograr la mayoría calificada de 86 votos, y en segundo lugar, que venga a fortalecer la confianza de la ciudadanía en los procesos", sostuvo Aixa Zelaya, consejera presidenta del CNE.
Además, exautoridades del sistema electoral exhortaron a los diputados a priorizar el interés nacional y acelerar la discusión del dictamen para permitir que el CNE cuente con el tiempo y el presupuesto necesarios para capacitar al personal y adaptar la logística institucional antes del próximo proceso electoral.
"Hacemos un exhorto a los diputados para que actúen con responsabilidad. La comisión debe trabajar con base en todos los proyectos e insumos presentados, incluyendo la propuesta de 72 artículos que sometimos como exfuncionarios, y sacar lo que más demanda la ciudadanía, evitando que las reformas vayan encaminadas a blindajes personales para la reelección", enfatizó Germán Lobo, exconsejero del CNE.
Avances
Emily Flores, representante de la Red por la Defensa de la Democracia, dijo que hasta el momento lo realizado por la Mesa de Propuestas de Reformas Electorales "ha sido un trabajo arduo y colaborativo entre organizaciones de la sociedad civil con experiencia relevante en temas electorales. Este proceso ha buscado ir al detalle para analizar y construir consensos en torno a nueve bloques temáticos".
Aseguró que "en las próximas semanas presentaremos ante el Congreso Nacional un paquete de propuestas que reflejará nuestra posición sobre cómo atender las problemáticas actuales".
Por su parte, los centros de pensamiento político destacaron la importancia de que el Poder Legislativo asuma un compromiso genuino al momento de recibir la propuesta técnica y no archive los consensos alcanzados por los diversos sectores.
"Hay un esfuerzo considerable detrás de este proceso y esperamos que, una vez concluido el trabajo de la Mesa, las propuestas sean recibidas y puedan convertirse en un insumo real para la discusión de reformas electorales", manifestó Osiris Payes, representante del CESPAD.
Desde la cooperación internacional, los organismos multilaterales valoraron la metodología participativa empleada para fortalecer la gobernanza democrática y la confianza ciudadana en los entes de administración de comicios.
"Además de priorizar un conjunto acotado de reformas electorales, los integrantes de la Mesa han trabajado en propuestas técnicas y normativas concretas. Este proceso ha permitido fortalecer las capacidades y establecer canales de diálogo más estrechos", señaló Iván Esquiva, Asesor Técnico Principal Electoral del PNUD en Honduras.
En el ámbito estrictamente parlamentario, la conducción de la comisión dictaminadora confirmó que la recepción oficial del documento unificado de la sociedad civil y el PNUD se programó formalmente para el lunes 21 de septiembre, tras reajustes en el calendario de la cámara.
"Ellos venían originalmente el 17 de septiembre, pero se ha pospuesto para el 21 de septiembre. Vamos a unificar todas las propuestas, porque muchas de ellas son las mismas, y las vamos a discutir artículo por artículo. Para temas de la segunda, si se tienen los 86 votos va a haber aprobación; si no se alcanzan, no habrá paso", afirmó Antonio Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional.
Por otro lado, los órganos administradores de las elecciones remarcaron que el paquete normativo debe abarcar tanto el funcionamiento interno de las instituciones como las grandes discusiones políticas, entre ellas la implementación de la segunda vuelta electoral y las sanciones por ausentismo de los consejeros en el pleno.