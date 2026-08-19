Acuerdan mesa técnica entre CNE y Congreso Nacional para discutir reformas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión Electoral del Congreso Nacional (CN) acordaron establecer en septiembre una mesa técnica de diálogo para analizar y elaborar propuestas de reformas electorales, orientadas a fortalecer los procesos y la democracia hondureña.

En ese contexto, la consejera presidenta del CNE, Aixa Zelaya, explicó en conferencia de prensa que la institución busca poner a disposición del Legislativo su conocimiento técnico y experiencia, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del marco jurídico y atender las necesidades del país antes de que las reformas sean sometidas al debate final en el Congreso Nacional.

“Queremos desde la práctica, de la experiencia, darles a conocer dónde están nuestras fortalezas, dónde persisten nuestros desafíos, y dónde hay oportunidades de mejora. Nosotros queremos llegar a esta discusión no al momento final cuando ya se encuentre en aprobación del Consejo del Congreso Nacional, sino que precisamente en este momento, en el que todavía podemos aportar”, sostuvo.