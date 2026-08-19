Acuerdan mesa técnica entre CNE y Congreso Nacional para discutir reformas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión Electoral del Congreso Nacional (CN) acordaron establecer en septiembre una mesa técnica de diálogo para analizar y elaborar propuestas de reformas electorales, orientadas a fortalecer los procesos y la democracia hondureña.
En ese contexto, la consejera presidenta del CNE, Aixa Zelaya, explicó en conferencia de prensa que la institución busca poner a disposición del Legislativo su conocimiento técnico y experiencia, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del marco jurídico y atender las necesidades del país antes de que las reformas sean sometidas al debate final en el Congreso Nacional.
“Queremos desde la práctica, de la experiencia, darles a conocer dónde están nuestras fortalezas, dónde persisten nuestros desafíos, y dónde hay oportunidades de mejora. Nosotros queremos llegar a esta discusión no al momento final cuando ya se encuentre en aprobación del Consejo del Congreso Nacional, sino que precisamente en este momento, en el que todavía podemos aportar”, sostuvo.
De igual manera, Zelaya informó que ambas instituciones definieron una agenda conjunta que incluye la instalación de una mesa de diálogo y aporte técnico entre el CNE y el Congreso Nacional, la cual comenzará a funcionar a partir del 17 de septiembre de 2026.
Por su parte, el diputado Antonio Rivera Callejas señaló que representantes de las cinco bancadas del Congreso Nacional se reunieron con los consejeros del CNE para analizar la ruta de trabajo de cara a las próximas elecciones primarias.
“Creo que ha sido una reunión bastante buena, bastante plática, bastante diálogo, bastante análisis, bastante experiencia, y que no se repitan los hechos de que sucedieron en nuestro país el año pasado”, recalcó Rivera.
Finalmente, Callejas anunció que el próximo 17 de septiembre la sociedad civil, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentará un primer documento de trabajo que incluirá propuestas y recomendaciones orientadas a las reformas electorales con el aporte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), CESPAD y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre otras.