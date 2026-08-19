Stephie Morel, entre el derecho y la corona: así prepara su regreso a Miss Honduras Universo

Rodeada de mujeres de culturas dispares, comprendió que cada nación porta consigo una historia y una manera propia de mirar el mundo, y que en ese escenario no basta con destacar físicamente. Se necesita personalidad, preparación y la capacidad de comunicar con claridad quién se es y de dónde se viene. El saldo, dice, fue un salto de confianza que aún la acompaña, la certeza de que una mujer hondureña puede pararse en un escenario internacional y competir de tú a tú con cualquiera.