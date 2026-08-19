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Muere director de Inteligencia de Ecuador y su esposa en el accidente de helicóptero en Kenia

Michele Sensi-Contugi, de 44 años, era cercano al presidente Daniel Noboa y dirigía el Centro Nacional de Inteligencia desde 2024, también fue ministro de gobierno

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 15:06
Muere director de Inteligencia de Ecuador y su esposa en el accidente de helicóptero en Kenia

Antes de formar parte del Gobierno, Sensi- Contugi desarrolló su trayectoria profesional en el ámbito empresarial, con su desempeño en compañías dedicadas al plástico, el caucho y la biotecnología.

 Foto: Gobierno de Ecuador.

Quito, Ecuador.- El director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan, fallecieron este miércoles en un accidente aéreo en Kenia, según confirmaron fuentes de la Presidencia -al medio local Ecuavisa-, mientras varias instituciones del Estado expresaron sus condolencias por la muerte de la pareja.

Aunque el Gobierno de Ecuador no se ha pronunciado oficialmente, se conoce que el accidente causó la muerte de siete personas, entre ellas el piloto de la aeronave. Las autoridades investigan lo ocurrido y por el momento se desconocen las causas del siniestro.

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La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) informó que el helicóptero, un Eurocopter EC130 B4, se estrelló a las 09:13 hora local (06:13 GMT) en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, cuando cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro.

Entre las instituciones que se pronunciaron destacó la Defensoría Pública de Ecuador, quien expresó su "profundo pesar" por el fallecimiento de Sensi-Contugi y su esposa y trasladó sus condolencias a sus allegados. Por su parte, desde la Contraloría expresaron sus "más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares".

A las muestras de pesar también se sumaron el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, y el expresidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, quienes lamentaron la muerte de la pareja y expresaron su pésame a los familiares.

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Sensi-Contugi, de 44 años, era uno de los funcionarios más cercanos al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y dirigía el CNI (antes CIES) desde enero de 2024.

Además, el funcionario tuvo también un breve paso por el Ministerio de Gobierno, cartera que encabezó entre abril y agosto de ese mismo año.

Antes de formar parte del Gobierno, Sensi- Contugi desarrolló su trayectoria profesional en el ámbito empresarial, con su desempeño en compañías dedicadas al plástico, el caucho y la biotecnología.

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Redacción web
Agencia EFE

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