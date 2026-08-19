Mueren siete personas al estrellarse helicóptero en norte de Kenia

El accidente ocurrió a las 09.13 hora local (06.13 GMT) en el condado de Samburu, y la aeronave siniestrada era un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, que estaba volando en la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro, señaló en un comunicado la KCAA.

Nairobi, Kenia.- Siete personas, incluidos seis turistas extranjeros y un piloto, murieron este miércoles al estrellarse un helicóptero en el norte de Kenia , cerca del monte Ololokwe , informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA, en inglés).

"La KCAA está coordinando con las agencias y partes interesadas pertinentes la respuesta al accidente", indicó la autoridad aérea, al expresar su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas.

"El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte lidera las pesquisas sobre las circunstancias del siniestro", añadió.

El organismo no detalló la causa del fatal accidente, que no dejó sobreviviente alguno, ni las nacionalidades de las víctimas del siniestro, que ocurrió cerca de Kirish, en las inmediaciones del monte Ololokwe, una zona remota y de difícil acceso.

Testigos citados por medios locales aseguraron haber visto una columna de humo negro y llamas intensas en el lugar del impacto poco después de que la aeronave se precipitara.

Equipos de rescate, incluidos miembros de la Cruz Roja de Kenia, fueron desplegados en la zona, donde utilizaron drones para inspeccionar el lugar del accidente.