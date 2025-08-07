Seis muertos al estrellarse un avión pequeño de la ONG Amref cerca de Nairobi

Nairobi.-Seis personas murieron cuando un avión de la ONG Amref que se dirigía a la región secesionista somalí de Somalilandia se estrelló este jueves cerca de Nairobi, informaron la organización y las autoridades.

Según detalló Amref en un breve comunicado, la aeronave, un Cessna Citation XLS, había despegado a las 14.17 hora local (11.17 GMT) del Aeropuerto de Wilson, en la capital keniana, antes de sufrir el accidente.

"Estamos cooperando plenamente con las autoridades pertinentes y los equipos de respuesta de emergencia para esclarecer los hechos", dijo la organización, sin dar más detalles.

La Cruz Roja de Kenia informó de que el avión se estrelló en la zona residencial de Mwihoko, en el condado de Kiambu, fronterizo con Nairobi.

El comisario de Kiambu, Henry Wafula, confirmó a la prensa local que seis personas murieron, incluyendo dos doctores y dos enfermeras que viajaban en el aparato y dos personas que estaban en el lugar del accidente.

En imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver la escena de los hechos, con los escombros de varios edificios y la multitud congregada alrededor. Acudieron al lugar bomberos y miembros de la Policía y el Ejército.

"Oímos un fuerte estruendo y acudimos inmediatamente al lugar. El avión ya estaba en llamas y se podían ver algunos cadáveres", relató un residente a los medios.