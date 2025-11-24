Luego de 85 días de campañas este martes inicia periodo de silencio electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Después de 85 días dominados por caravanas, jingles, discursos y una presencia partidaria que inundó calles y redes sociales, Honduras entra este 25 de noviembre en el período de silencio electoral, una fase clave que obliga a suspender toda propaganda política y que busca ofrecer al votante un espacio de calma antes de acudir a las urnas.

Las campañas electorales comenzaron oficialmente el 1 de septiembre, aunque en la práctica varios partidos se adelantaron a la fecha establecida en el cronograma electoral.

La legislación electoral establece que estos cinco días previos a las elecciones los candidatos y partidos políticos deben brindar un respiro al elector para que asimile la información recibida durante toda la campaña y tome una decisión sin presiones.

Desde las 12:00 de la madrugada del martes -25 de noviembre- quedan prohibidos los mítines, caravanas, instalación de afiches, publicaciones proselitistas en medios de comunicación y redes, así como la difusión de encuestas o sondeos de cualquier tipo.