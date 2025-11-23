  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

"Los responsables de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder": Nelson Ávila tras cierre de campaña

El candidato presidencial del PINU, Nelson Ávila, finalizó su campaña con una caravana en Comayagüela, llamando al cambio y al fin de la violencia política en Honduras

  • 23 de noviembre de 2025 a las 15:54
Los responsables de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder: Nelson Ávila tras cierre de campaña
1 de 10

Con banderas y el apoyo de su gente, el candidato presidencial del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila, concluyó este domingo su campaña electoral con una caravana que partió desde la sede del partido en la calle Real de Comayagüela y finalizó en la colonia El Carrizal.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Los responsables de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder: Nelson Ávila tras cierre de campaña
2 de 10

Durante el recorrido, Ávila estuvo acompañado por Ana Castro, candidata a alcaldesa del Distrito Central, así como por aspirantes a diputaciones por Francisco Morazán.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Los responsables de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder: Nelson Ávila tras cierre de campaña
3 de 10

Los simpatizantes del PINU se movilizaron en vehículos portando banderas y pancartas, con el objetivo de motivar la participación ciudadana y tener el apoyo de los votantes para estas elecciones generales.

 Foto: Cortesía
Los responsables de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder: Nelson Ávila tras cierre de campaña
4 de 10

La caravana formó parte de las actividades finales del partido antes del inicio del período de silencio electoral decretado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que comenzará este martes 25 de noviembre.

 Foto: Cortesía
Los responsables de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder: Nelson Ávila tras cierre de campaña
5 de 10

A las 3:30 PM, Ávila ofreció una conferencia de prensa desde el salón Miguel Ángel Pavón, transmitida a través de redes sociales, donde expresó su visión sobre la situación del país.

 Foto: Cortesía
Los responsables de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder: Nelson Ávila tras cierre de campaña
6 de 10

“El problema son los grupos de poder que controlan al tripartidismo, porque el responsable no es el liberal honesto, ni el nacionalista honesto ni el Libre honesto; el responsable de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder y ahora ya no pueden prometer absolutamente nada”, manifestó el candidato presidencial.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Los responsables de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder: Nelson Ávila tras cierre de campaña
7 de 10

En relación con la violencia política, Ávila añadió que "la violencia solo la hacen los que son incapaces y los que no respetan al pueblo hondureño”.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Los responsables de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder: Nelson Ávila tras cierre de campaña
8 de 10

Durante su mensaje final, el candidato enfatizó la necesidad de un cambio en el país: “Esperamos que el pueblo hondureño cambie y diga basta ya. Sin duda, en Honduras hay un grito en silencio”.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Los responsables de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder: Nelson Ávila tras cierre de campaña
9 de 10

Recordó que, durante su reciente gira por varios municipios de Cortés, destacó la urgencia de trabajar en áreas clave como la economía, salud y educación.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Los responsables de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder: Nelson Ávila tras cierre de campaña
10 de 10

Ávila señaló que “solo un partido que se da por perdedor busca con violencia generar temor entre la población”.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Cargar más fotos