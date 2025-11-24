¿Por qué renunció Miss Costa de Marfil a Miss Universo? Olivia Yace revela sus verdaderas razones

La modelo marfileña Olivia Yace formalizó este lunes su renuncia al título de Miss Universe Africa y Oceanía, distinción que había recibido tras quedar en cuarto lugar durante la ceremonia celebrada el pasado 21 de noviembre en Tailandia.
La decisión se produce en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de selección de la ganadora.
A través de un comunicado publicado en inglés y francés, Yace argumentó que su dimisión responde a la necesidad de mantenerse fiel a los principios que guían su trayectoria profesional.
"Como representante de Costa de Marfil en la competencia Miss Universe 2025 en Bangkok, presencié de primera mano que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar en este camino, debo permanecer fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia y oportunidades equitativas", expresó.
La reina de belleza anunció además el cese de cualquier vínculo con la Organización Miss Universe (MUO, por sus siglas en inglés), organismo responsable de la administración del certamen internacional.
En su declaración, Yace describió su designación como un "rol disminuido", término que sugiere descontento con la estructura de títulos continentales implementada por la organización.
Esta categorización distribuye reconocimientos secundarios entre las cinco finalistas según su procedencia geográfica.
"Me alejo de este rol disminuido de Miss Universe Africa y Oceanía para dedicarme plenamente a defender mis valores", afirmó la modelo, quien durante la competencia destacó por su desempeño en la ronda de preguntas y respuestas.
Las palabras de Yace parecen conectar con su respuesta durante el segmento final del certamen, cuando planteó su visión sobre el empoderamiento femenino: "Quiero ser la cara de una nueva generación que mezcla culturas, que combina lo moderno y lo tradicional. Quiero ser la cara de una nueva era de mujeres audaces, líderes, que no se disculpan por quiénes son".
La declaración de renuncia incluyó un mensaje dirigido específicamente a comunidades de origen africano en distintas partes del mundo.
"Hago un llamado a las comunidades negras, africanas, caribeñas, estadounidenses y afrodescendientes: continúen entrando en espacios donde no se les espera. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que nos seguirán. Nunca permitan que nadie defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser escuchadas", declaró.
El Comité Miss Costa de Marfil (COMICI), titular de la licencia de Miss Universe en el país africano, emitió un comunicado oficial confirmando la devolución formal del título a la MUO.
El organismo nacional indicó que Yace entregaría la banda correspondiente a su designación continental "para que nadie lo ignore y para testificar esta decisión conjunta".
En un mensaje previo publicado en redes sociales, el COMICI había adelantado su evaluación sobre la continuidad de su participación en el sistema Miss Universe, citando "irregularidades" en el desarrollo de la 74ª edición del certamen.
"Nunca en mis 26 años de participación en concursos internacionales de belleza hemos encontrado tal nivel de irregularidades", señaló la organización sin especificar los detalles de las supuestas anomalías.
El comité nacional no confirmó explícitamente si Costa de Marfil se retirará del sistema Miss Universe en futuras ediciones, aunque dejó abierta esa posibilidad al mencionar que se encuentra "compilando datos y testimonios de personas e instituciones autorizadas" para determinar los pasos a seguir.