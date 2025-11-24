¿La mejor figura? Netflix revela imágenes inéditas de Selena Quintanilla

Según Netflix y varios medios, las imágenes provienen del archivo personal de la familia Quintanilla. Esta galería reúne las nuevas fotografías compartidas por la plataforma, resaltando la presencia escénica y la figura femenina natural que hizo de Selena un ícono inolvidable.
En una de las fotos Selena aparece con uno de sus tops más emblemáticos: un bralette cubierto de pedrería que resalta su figura curvy natural, una silueta que ella abrazó con orgullo y que inspiró a miles de mujeres latinas. Su maquillaje clásico —labios rojos y mirada intensa— recuerda su esencia sensual y poderosa.
En esta toma, con un fondo rojo teatral, Selena posa con seguridad absoluta. Su atuendo negro con detalles brillantes, y botas altas representa el estilo audaz y sexy que definió su presencia en el escenario.
Esta fotografía revela una faceta más formal y sofisticada de Selena. Con un peinado voluminoso y un vestido off-shoulder, la cantante proyecta elegancia sin perder su esencia latina.
Esta otra es una imagen que resalta su belleza natural, su versatilidad estética y su carisma innato.
Un retrato que captura la fuerza escénica de Selena, reflejando la seguridad con la que transformó la moda tejana en un movimiento cultural.
La cantante posa con un look revelador en transparencias y con toques de brillo, recordándonos por qué su estilo continúa siendo referencia de sensualidad y autenticidad latina.
Una fotografía que refleja la dualidad de Selena: artista disciplinada y mujer joven disfrutando la plenitud de su carrera.
Aquí Selena luce un atuendo que enmarca su figura natural, celebrando el cuerpo real y curvy. Con su carisma innato, la artista convierte una simple sesión de fotos en una declaración de identidad y empoderamiento.
Esta imagen inédita refuerza su legado como una mujer auténtica y adelantada a su era, cuyo estilo sigue vigente 30 años después.
El lanzamiento del documental "Selena y Los Dinos" llega en un momento especialmente significativo: se cumplen 30 años desde la partida de Selena, una fecha que ha impulsado un renovado interés en su historia, su música y su influencia cultural.
Netflix describe este nuevo material como un acercamiento íntimo a la vida familiar y musical de Selena. El documental incluye: grabaciones caseras y archivos familiares nunca antes mostrados, fotografías inéditas de distintas etapas de su carrera y entrevistas recientes con miembros de Los Dinos.