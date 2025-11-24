  1. Inicio
¿La mejor figura? Netflix revela imágenes inéditas de Selena Quintanilla

Netflix ha publicado material fotográfico inédito para promocionar el documental "Selena y Los Dinos", que busca mostrar el lado más humano, íntimo y artístico de la reina del tex-mex

  • 24 de noviembre de 2025 a las 15:34
1 de 12

Según Netflix y varios medios, las imágenes provienen del archivo personal de la familia Quintanilla. Esta galería reúne las nuevas fotografías compartidas por la plataforma, resaltando la presencia escénica y la figura femenina natural que hizo de Selena un ícono inolvidable.

 Foto: Instagram Netflix Latinoamérica.
2 de 12

En una de las fotos Selena aparece con uno de sus tops más emblemáticos: un bralette cubierto de pedrería que resalta su figura curvy natural, una silueta que ella abrazó con orgullo y que inspiró a miles de mujeres latinas. Su maquillaje clásico —labios rojos y mirada intensa— recuerda su esencia sensual y poderosa.

 Foto: Instagram Netflix Latinoamérica.
3 de 12

En esta toma, con un fondo rojo teatral, Selena posa con seguridad absoluta. Su atuendo negro con detalles brillantes, y botas altas representa el estilo audaz y sexy que definió su presencia en el escenario.

 Foto: Instagram Netflix Latinoamérica.
4 de 12

Esta fotografía revela una faceta más formal y sofisticada de Selena. Con un peinado voluminoso y un vestido off-shoulder, la cantante proyecta elegancia sin perder su esencia latina.

 Foto: Instagram Netflix Latinoamérica.
5 de 12

Esta otra es una imagen que resalta su belleza natural, su versatilidad estética y su carisma innato.

 Foto: Instagram Netflix Latinoamérica.
6 de 12

Un retrato que captura la fuerza escénica de Selena, reflejando la seguridad con la que transformó la moda tejana en un movimiento cultural.

 Foto: Instagram Netflix Latinoamérica.
7 de 12

La cantante posa con un look revelador en transparencias y con toques de brillo, recordándonos por qué su estilo continúa siendo referencia de sensualidad y autenticidad latina.

 Foto: Instagram Netflix Latinoamérica.
8 de 12

Una fotografía que refleja la dualidad de Selena: artista disciplinada y mujer joven disfrutando la plenitud de su carrera.

 Foto: Instagram Netflix Latinoamérica.
9 de 12

Aquí Selena luce un atuendo que enmarca su figura natural, celebrando el cuerpo real y curvy. Con su carisma innato, la artista convierte una simple sesión de fotos en una declaración de identidad y empoderamiento.

 Foto: Instagram Netflix Latinoamérica.
10 de 12

Esta imagen inédita refuerza su legado como una mujer auténtica y adelantada a su era, cuyo estilo sigue vigente 30 años después.

 Foto: Instagram Netflix Latinoamérica.
11 de 12

El lanzamiento del documental "Selena y Los Dinos" llega en un momento especialmente significativo: se cumplen 30 años desde la partida de Selena, una fecha que ha impulsado un renovado interés en su historia, su música y su influencia cultural.

Foto: Instagram Netflix Latinoamérica.
12 de 12

Netflix describe este nuevo material como un acercamiento íntimo a la vida familiar y musical de Selena. El documental incluye: grabaciones caseras y archivos familiares nunca antes mostrados, fotografías inéditas de distintas etapas de su carrera y entrevistas recientes con miembros de Los Dinos.

 Foto: Instagram Netflix Latinoamérica.
