¿La mejor figura? Netflix revela imágenes inéditas de Selena Quintanilla

En una de las fotos Selena aparece con uno de sus tops más emblemáticos: un bralette cubierto de pedrería que resalta su figura curvy natural, una silueta que ella abrazó con orgullo y que inspiró a miles de mujeres latinas. Su maquillaje clásico —labios rojos y mirada intensa— recuerda su esencia sensual y poderosa.