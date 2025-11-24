  1. Inicio
Cazzu habla del encuentro con Belinda: "tenemos mucho más en común que un hombre"

Cazzu se pronunció ante los medios de comunicación, aclaró que nunca han tenido una rivalidad y que ambas tienen mucho más en común que haber compartido un hombre

  • 24 de noviembre de 2025 a las 11:03
1 de 12

El encuentro de Belinda con Cazzu, ambas exparejas de Christian Nodal, ha dado mucho de hablar en redes sociales y muchos afirman las cantantes trabajarán en una colaboración ¿Qué dijo la artista argentina de la reunión con la cantante mexicana?

Foto: Instagram/@gqmexico
2 de 12

La coincidencia de ambas artistas durante un evento de la revista GQ México fue revuelo, pues es la primera vez que se les ve a ambas juntas, cabe mencionar que ambas sostuvieron una relación con Christian Nodal antes de su boda con Ángela Aguilar.

Foto: Instagram/@gqmexico
3 de 12

Las jóvenes cantantes tuvieron una breve plática durante el evento, además aprovecharon para tomarse algunas fotografías que inmortalizaron el tan esperado encuentro.

Foto: Instagram/@gqmexico
4 de 12

Cazzu compartió con los medios de comunicación cómo fue ese primer encuentro con Beli y confesó si hablaron de una posible colaboración musical.

Foto: Instagram/@gqmexico
5 de 12

Cazzu criticó la narrativa en la que quieren enfrentarlas por haber estado, ambas, relacionadas con Nodal. "Es una pelotudez, perdón".

 Foto: Instagram/@gqmexico
6 de 12

"Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso, creo que estamos en un evento y, tal, me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitamos más de lo que vieron", expresó.

Foto: Instagram/@gqmexico
7 de 12

Al ser cuestionada sobre una posible colaboración musical, la cantante expresó: "Recién nos conocíamos, recién, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar etapas”.

Foto: Instagram/@belindapop
8 de 12

"No pasó nada. Ella y yo tenemos mucho más en común que un hombre, más allá de haber compartido a un mismo hombre", afirmó Cazzu.

Foto: Instagram/@belindapop
9 de 12

El encuentro de las cantantes fue el 20 de noviembre en la Ciudad de México, donde ambas artistas fueron reconocidas por la revista GQ México, junto a otros artistas.

Foto: Instagram/@belindapop
10 de 12

En varias ocasiones, Cazzu ha dejado claro que admira mucho la carrera de Belinda y su trayectoria.

Foto: Instagram/@belindapop
11 de 12

De igual forma, antes de la gala, aseguró estar emocionada por finalmente conocerla.

 Foto: Instagram/@belindapop
12 de 12

El esperado encuentro entre Cazzu y Belinda se viralizó en redes sociales.

Foto: Instagram/@gqmexico
