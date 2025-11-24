Cazzu habla del encuentro con Belinda: "tenemos mucho más en común que un hombre"

El encuentro de Belinda con Cazzu, ambas exparejas de Christian Nodal, ha dado mucho de hablar en redes sociales y muchos afirman las cantantes trabajarán en una colaboración ¿Qué dijo la artista argentina de la reunión con la cantante mexicana?
La coincidencia de ambas artistas durante un evento de la revista GQ México fue revuelo, pues es la primera vez que se les ve a ambas juntas, cabe mencionar que ambas sostuvieron una relación con Christian Nodal antes de su boda con Ángela Aguilar.
Las jóvenes cantantes tuvieron una breve plática durante el evento, además aprovecharon para tomarse algunas fotografías que inmortalizaron el tan esperado encuentro.
Cazzu compartió con los medios de comunicación cómo fue ese primer encuentro con Beli y confesó si hablaron de una posible colaboración musical.
Cazzu criticó la narrativa en la que quieren enfrentarlas por haber estado, ambas, relacionadas con Nodal. "Es una pelotudez, perdón".
"Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso, creo que estamos en un evento y, tal, me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitamos más de lo que vieron", expresó.
Al ser cuestionada sobre una posible colaboración musical, la cantante expresó: "Recién nos conocíamos, recién, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar etapas”.
"No pasó nada. Ella y yo tenemos mucho más en común que un hombre, más allá de haber compartido a un mismo hombre", afirmó Cazzu.
El encuentro de las cantantes fue el 20 de noviembre en la Ciudad de México, donde ambas artistas fueron reconocidas por la revista GQ México, junto a otros artistas.
En varias ocasiones, Cazzu ha dejado claro que admira mucho la carrera de Belinda y su trayectoria.
De igual forma, antes de la gala, aseguró estar emocionada por finalmente conocerla.
El esperado encuentro entre Cazzu y Belinda se viralizó en redes sociales.