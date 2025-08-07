Encuentran cadáver de un guía argentino desaparecido en bosque en el Chaco de Paraguay

Asunción, Paraguay.- El cadáver de un guía de nacionalidad argentina fue encontrado este jueves en la región del Chaco (oeste) de Paraguay por indígenas, una semana después de que el extranjero fue declarado en paradero desconocido tras haberse perdido durante una caminata junto a un turista belga, informó la Policía Nacional.

El cuerpo sin vida de Wenceslao Benoit, de 77 años, fue hallado en la misma zona donde era buscado por los grupos de rescate movilizados, explicó el jefe de Investigaciones de la Policía Nacional en el departamento de Boquerón, el comisario Carlos Martínez, a la radio la ABC Cardinal.

Se presume, según el comisario, es que el hombre estaba muy cansado y se quedó sin agua."Me acaban de confirmar que lo encontraron sin vida y lo encontraron los ayoreos cerca del lugar donde se perdió", sostuvo, por su parte, el exsenador paraguayo Alfredo Jaeggli, consuegro del argentino.