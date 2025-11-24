CNE avanza despacho electoral en más del 60% a días de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.– A pocos días de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en el despacho del material electoral con un cumplimiento que supera el 60% según el cronograma oficial de carga y distribución.
Hasta este lunes 24 de noviembre, el órgano electoral ya despachó material a 11 departamentos y el exterior -voto en el extranjero-: Atlántida, Ocotepeque, Colón, Yoro, Copán, Lempira, Intibucá, Cortés, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y las 15 maletas a Estados Unidos.
Para el martes 25 de noviembre saldrán las maletas electorales de Olancho, Choluteca, Valle
Pendientes de despacho para el miércoles 26 de noviembre los departamentos de El Paraíso, La Paz y Comayagua.
En el caso de Francisco Morazán se iniciarán la carga el viernes 28 de noviembre y se distribuirá al día siguiente un día previo a las elecciones, para completar la distribución nacional.
Desde el inicio del banderillazo el CNE ha mantenido un ritmo constante en los primeros cinco días de despachos, aún queda más del 40% del material por distribuir.
Los comicios generales en Honduras se efectuarán este domingo 30 de noviembre.