CNE avanza despacho electoral en más del 60% a días de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.– A pocos días de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en el despacho del material electoral con un cumplimiento que supera el 60% según el cronograma oficial de carga y distribución.

Hasta este lunes 24 de noviembre, el órgano electoral ya despachó material a 11 departamentos y el exterior -voto en el extranjero-: Atlántida, Ocotepeque, Colón, Yoro, Copán, Lempira, Intibucá, Cortés, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y las 15 maletas a Estados Unidos.