  1. Inicio
  2. · Honduras

CNE avanza despacho electoral en más del 60% a días de las elecciones

Las maletas electorales en Francisco Morazán se iniciarán cargar el viernes para iniciar su distribución el sábado 29 de noviembre

  • 24 de noviembre de 2025 a las 16:06
CNE avanza despacho electoral en más del 60% a días de las elecciones

En un 60% se ha distribuido el material electoral de cara a las elecciones generales.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.– A pocos días de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en el despacho del material electoral con un cumplimiento que supera el 60% según el cronograma oficial de carga y distribución.

Hasta este lunes 24 de noviembre, el órgano electoral ya despachó material a 11 departamentos y el exterior -voto en el extranjero-: Atlántida, Ocotepeque, Colón, Yoro, Copán, Lempira, Intibucá, Cortés, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y las 15 maletas a Estados Unidos.

Empresarios no creen que Rixi Moncada sea la persona de más credibilidad ante comunidad internacional

Para el martes 25 de noviembre saldrán las maletas electorales de Olancho, Choluteca, Valle

Pendientes de despacho para el miércoles 26 de noviembre los departamentos de El Paraíso, La Paz y Comayagua.

En el caso de Francisco Morazán se iniciarán la carga el viernes 28 de noviembre y se distribuirá al día siguiente un día previo a las elecciones, para completar la distribución nacional.

CNE recibe dispositivos de rastreo para seguimiento de maletas electorales tras retrasos

Desde el inicio del banderillazo el CNE ha mantenido un ritmo constante en los primeros cinco días de despachos, aún queda más del 40% del material por distribuir.

Los comicios generales en Honduras se efectuarán este domingo 30 de noviembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Lesly Chambasis
Lesly Chambasis
Periodista

Periodista egresada de la UNAH, pasante de la maestría en Gestión Digital y Marketing (UNITEC), redactora en la cobertura de la fuente legislativa y política.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias