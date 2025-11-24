Llega al Estadio Olímpico de San Pedro Sula material electoral de Cortés

San Pedro Sula, Honduras.-La mañana de este lunes 24 de noviembre llegó al Estadio Olímpico de San Pedro Sula todo el material electoral.

El coronel Acuña de las Fuerzas Armadas detalló que "hemos cumplido en esta primera parte la custodia, el transporte, la vigilancia de esos materiales electorales del departamento de Cortés, desde el Centro Logístico Electoral (CLE), Tegucigalpa, hasta aquí el centro de acopio en el gimnasio Olímpico de San Pedro Sula".

Acuña detalló que se "recibieron 15 furgones, 6 camiones que venían transportando 3 mil 330 y 2 maletas electorales, vienen 28 maletas electorales de emergencia, además viene 1,036 kits y viene 28 kits de emergencia".