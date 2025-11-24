Llega al Estadio Olímpico de San Pedro Sula material electoral de Cortés

San Pedro Sula, Honduras.-La mañana de este lunes 24 de noviembre llegó al Estadio Olímpico de San Pedro Sula todo el material electoral.
El coronel Acuña de las Fuerzas Armadas detalló que "hemos cumplido en esta primera parte la custodia, el transporte, la vigilancia de esos materiales electorales del departamento de Cortés, desde el Centro Logístico Electoral (CLE), Tegucigalpa, hasta aquí el centro de acopio en el gimnasio Olímpico de San Pedro Sula".
Acuña detalló que se "recibieron 15 furgones, 6 camiones que venían transportando 3 mil 330 y 2 maletas electorales, vienen 28 maletas electorales de emergencia, además viene 1,036 kits y viene 28 kits de emergencia".
"Cabe mencionar que todos esos materiales electorales venían custodiados por 8 vehículos, 150 efectivos de tropa que venían custodiándolo y, además, venían los custodios electorales que vienen del CLE", afirmó.
Sobre la tardanza en llegar, puesto que salieron a las 2:00 am, es porque "venían despacio, tenían el tiempo suficiente, y ahorita en tiempo y forma, pues a las 9:00 de la mañana se va a empezar a hacer la descarga de estos materiales electorales y el día miércoles se va a hacer lo que es la distribución a los diferentes municipios".
El coronel Acuña hizo un "llamado que a toda la población y a los que intenten interferir en este proceso cuando se esté haciendo la distribución a los centros de votación, que se va a actuar con firmeza con toda persona o grupo de personas que intenten interferir en este proceso".