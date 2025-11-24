¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras?

Rusia tendría dos objetivos en este "Mundial" alternativo: Mantener activa a la selección rusa y a su fútbol en un escenario de alto nivel mediático. Además, utilizar el evento como carta de presión política y deportiva de cara al próximo Congreso de la FIFA, con la meta final de conseguir el levantamiento total de las sanciones impuestas desde 2022 por la invasión a Ucrania.