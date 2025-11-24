  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras?

Honduras podría ser parte de un Mundial alternativo. Esto es lo que se conoce sobre la supuesta iniciativa

  • 24 de noviembre de 2025 a las 14:26
¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras?
1 de 10

¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras? Esto es lo que se sabe sobre la noticia que ha surgido tras concluir las eliminatorias mundialistas y únicamente quedar los repechajes.

Foto: El Heraldo
¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras?
2 de 10

Reportes -no oficiales aún- indican que la Unión de Fútbol de Rusia (RFS) trabaja en silencio en un plan que podría hacer eco en todos los continentes: organizar un torneo internacional en territorio ruso durante las mismas fechas del Mundial 2026, pero solo con selecciones que no lograron clasificarse a la justa.

Foto: Cortesía redes
¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras?
3 de 10

Rusia tendría dos objetivos en este "Mundial" alternativo: Mantener activa a la selección rusa y a su fútbol en un escenario de alto nivel mediático. Además, utilizar el evento como carta de presión política y deportiva de cara al próximo Congreso de la FIFA, con la meta final de conseguir el levantamiento total de las sanciones impuestas desde 2022 por la invasión a Ucrania.

 Foto: Cortesía redes
¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras?
4 de 10

El torneo no sería reconocido por la FIFA, pero sí podría disputarse bajo el paraguas de nuevas asociaciones alternativas o simplemente como una serie de amistosos de lujo con formato de copa. Es algo que aún no se ha confirmado.

Foto: Cortesía redes
¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras?
5 de 10

Según reportó el medio argentino Doble Amarilla y 365 Scores, el plan contempla realizar una competencia con ocho o doce selecciones provenientes de las seis confederaciones.

 Foto: Cortesía redes
¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras?
6 de 10

Los partidos se disputarían en cuatro estadios utilizados durante el Mundial de Rusia 2018, lo que permitiría reutilizar infraestructura ya probada para eventos de gran escala.

 Foto: Cortesía redes
¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras?
7 de 10

Honduras surge como un posible invitado, aunque en la Federación de Fútbol de Honduras aún no conocen si esto es real o solo se maneja como un rumor.

Foto: Archivo El Heraldo
¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras?
8 de 10

Chile es otra posible opción y, de hecho, hace poco jugaron un amistoso contra Chile en la ciudad de Sochi.

Foto: Cortesía redes
¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras?
9 de 10

Nigeria también se apunta como opción fuerte en virtud que quedaron a las puertas de la repesca intercontinental, perdiendo el juego con el Congo.

Foto: Cortesía redes
¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras?
10 de 10

China se apunta como opción, así como otras selecciones como Serbia, Venezuela, Grecia, Perú, Camerún, entre otras. Habrá que estar a la expectativa si finalmente esto se hace realidad.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos