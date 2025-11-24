¿Es cierto que Rusia quiere organizar un Mundial de no clasificados? ¿Estaría Honduras? Esto es lo que se sabe sobre la noticia que ha surgido tras concluir las eliminatorias mundialistas y únicamente quedar los repechajes.
Reportes -no oficiales aún- indican que la Unión de Fútbol de Rusia (RFS) trabaja en silencio en un plan que podría hacer eco en todos los continentes: organizar un torneo internacional en territorio ruso durante las mismas fechas del Mundial 2026, pero solo con selecciones que no lograron clasificarse a la justa.
Rusia tendría dos objetivos en este "Mundial" alternativo: Mantener activa a la selección rusa y a su fútbol en un escenario de alto nivel mediático. Además, utilizar el evento como carta de presión política y deportiva de cara al próximo Congreso de la FIFA, con la meta final de conseguir el levantamiento total de las sanciones impuestas desde 2022 por la invasión a Ucrania.
El torneo no sería reconocido por la FIFA, pero sí podría disputarse bajo el paraguas de nuevas asociaciones alternativas o simplemente como una serie de amistosos de lujo con formato de copa. Es algo que aún no se ha confirmado.
Según reportó el medio argentino Doble Amarilla y 365 Scores, el plan contempla realizar una competencia con ocho o doce selecciones provenientes de las seis confederaciones.
Los partidos se disputarían en cuatro estadios utilizados durante el Mundial de Rusia 2018, lo que permitiría reutilizar infraestructura ya probada para eventos de gran escala.
Honduras surge como un posible invitado, aunque en la Federación de Fútbol de Honduras aún no conocen si esto es real o solo se maneja como un rumor.
Chile es otra posible opción y, de hecho, hace poco jugaron un amistoso contra Chile en la ciudad de Sochi.
Nigeria también se apunta como opción fuerte en virtud que quedaron a las puertas de la repesca intercontinental, perdiendo el juego con el Congo.
China se apunta como opción, así como otras selecciones como Serbia, Venezuela, Grecia, Perú, Camerún, entre otras. Habrá que estar a la expectativa si finalmente esto se hace realidad.