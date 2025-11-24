Vinícius Jr anuncia a Florentino que dejará Real Madrid; motivos y su destino

El atacante brasileño Vinícius Jr se lo ha comunicado al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y ha expusto sus razones por la que se marchará
La relación entre Vinicius Junior y el Real Madrid están teniendo un giro inesperado en los últimos meses y en las últimas horas se ha revelado una información que pone en alerta a la Casa Blanca.
El brasileño, que en tiempos de Carlo Ancelotti se había convertido en un símbolo del equipo, vio cómo su situación cambiaba drásticamente tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo.
Bajo la gestión del técnico vasco, el protagonismo del delantero disminuyó. Su tiempo de juego se redujo, las suplencias se hicieron más frecuentes y las fricciones entre ambos comenzaron a hacerse visibles ante todo el mundo del fútbol.
El punto más tenso se vivió durante el Clásico frente al Barcelona, cuando Vinicius explotó al ser sustituido. La reacción fue inmediata: discusiones, gestos de enojo y una retirada directa al vestuario que dejó atónitos a aficionados y dirigentes.
De acuerdo con información de Diario AS, ambas partes han retomado las conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo. El entorno del jugador sostiene que la voluntad de Vinicius es continuar en el Real Madrid pese a los altibajos recientes.
El jugador, claramente frustrado, lanzó insultos a Xabi Alonso mientras abandonaba el campo. El entrenador, lejos de perder la calma, envió a un asistente para que el brasileño regresara al banquillo y completara el protocolo habitual.
Tras aquel episodio, la tensión interna bajó, pero las altas esferas del club no pasaron por alto su comportamiento. En la directiva, el gesto de Vinicius generó un descontento profundo que derivó en decisiones contundentes.
En ese momento, las negociaciones para renovar su contrato —vigente hasta 2027— quedaron completamente paralizadas. El Real Madrid, molesto por la situación, llegó a comunicar internamente su disposición a poner al brasileño en el mercado.
Incluso se fijó un precio: 150 millones de euros. Un mensaje claro para cualquier club interesado y, al mismo tiempo, un aviso para el entorno del jugador sobre la contundente postura del conjunto blanco.
Según informó el periodista Mario Cortegana, Vinícius Jr. le comunicó directamente a Florentino Pérez que no tiene intención de renovar su contrato con el Real Madrid. Esta decisión ha encendido las alarmas en la directiva merengue.
El principal motivo detrás de esta postura sería la relación tensa con Xabi Alonso, su entrenador. La situación plantea un desafío importante para el club, que deberá gestionar tanto el rendimiento del equipo como la posible salida de una de sus principales figuras.
Y es que, desde The Athletic han brindado nuevos detalles sobre el camino de la renovación de Vinicius y, de momento, indican que el brasileño tomaría la postura de no continuar con su vínculo con el Real Madrid.
El destacado medio resalta que el futbolista tiene estancada sus intenciones de renovación y le habría directamente a Florentino Pérez, que no piensa continuar y la tensa relación con Xabi Alonso sería uno de los factores.
Hasta el momento, el contrato une a Vinicius al club merengue hasta el 30 de junio de 2027 y ya está entrando en etapas definitorias de su vínculo. "El acuerdo despejaría dudas y abriría un nuevo horizonte que descartaría por completo aquello de llegar al último año de contrato sin renovar", aseguró AS.
A ello se suma que, pese a su prestigio, Vinicius no cuenta por ahora con ofertas sólidas. El interés de Arabia Saudí, que había sido fuerte meses atrás, se enfrió, y desde Europa tampoco han llegado propuestas firmes.
El Real Madrid, consciente de que el brasileño entrará en su último año de contrato dentro de seis meses, permanece en alerta. El club sabe que este tipo de situaciones pueden volverse en contra, del mismo modo que en su día aprovechó oportunidades similares con Courtois o el mismo Kylian Mbappé.
La fría relación con Xabi Alonso añade un componente extra de complejidad. El club ha apostado firmemente por el técnico, cuyo proyecto está pensado a medio plazo, y por ahora la directiva respalda sus decisiones, incluido el manejo del incidente del Clásico.
Lo que más llamó la atención es cuando Vinicius se quedó en la banca para el partido del Real Madrid ante el Elche en la Liga Española, situación que evidenció la mala relación entre el brasileño y Xabi Alonso.