Octavio Pineda asegura que ha entregado información al MP y pide agilizar investigación

Tegucigalpa, Honduras.-El exsecretario de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, afirmó este miércoles 19 de agosto que se ha presentado ante el Ministerio Público en varias ocasiones para entregar información relacionada con la investigación sobre la construcción de tres hospitales y aseguró que está dispuesto a someterse a la justicia hondureña. Pineda habló este día luego de que los Tribunales de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, admitiera un recurso presentado por la defensa de varios exfuncionarios de la administración de Xiomara Castro, entre ellos Pineda, dentro de la investigación relacionada con la construcción de tres hospitales en Honduras. La investigación está relacionada con los proyectos de construcción de los hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque, obras que fueron impulsadas durante la administración anterior y que actualmente son objeto de diligencias por parte del Ministerio Público.

“Yo me he apersonado desde el 12 de mayo a contar y a entregar toda la información sobre el tema de los hospitales”, aseguró Pineda en Hoy Mismo, y sostuvo que es uno de los principales interesados en que se esclarezcan los hechos. El exfuncionario manifestó además su interés en que los proyectos hospitalarios continúen y sean concluidos, debido a la importancia que representan para las comunidades de esas regiones del país. “Yo soy de los más interesados porque le vaya bien al gobierno actual, específicamente a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, para que continúe con estos tres hospitales que son tan importantes para esas regiones del país”, expresó.

Pineda dice estar dispuesto a colaborar

El exsecretario de la SIT aseguró que no tiene inconvenientes en enfrentar el proceso y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades encargadas de la investigación. “Yo se lo puedo decir con total certeza y confianza, yo no tengo ningún problema y me someto a la justicia hondureña con respecto a este caso particular”, afirmó.

Pineda también pidió al Ministerio Público agilizar las diligencias para determinar cuanto antes si existen responsabilidades en el caso. “Yo lo que quiero es que se llegue, que hagan todas las diligencias investigativas lo más rápido posible”, señaló. Según el exfuncionario, incluso ha ofrecido apoyo a los investigadores para facilitar el desarrollo de las diligencias y permitir que el caso pueda ser esclarecido.

Asegura haber presentado más de 18 escritos