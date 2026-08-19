Jóvenes del Instituto Saúl Zelaya Jiménez afinan su talento para los desfiles del 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Con música, disciplina y mucho entusiasmo, los estudiantes del Instituto Saúl Zelaya Jiménez afinan los últimos detalles de su presentación para los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre, una fecha en la que el talento y la dedicación de los jóvenes volverán a tomar protagonismo.

La preparación en este centro educativo comenzó desde el mes de febrero, cuando los integrantes de la banda iniciaron los ensayos para construir un repertorio especial con el que buscan sorprender al público durante la celebración del 205 aniversario de la independencia de Honduras. Los profesores Marianela Baca y Óscar Velásquez, encargados de dirigir la banda, explicaron que el trabajo ha sido constante y que los estudiantes han puesto todo su empeño para llegar preparados a una de las fechas más importantes del calendario cívico nacional. "Desde el mes de febrero hemos comenzado nuestra preparación con estos chicos para poder preparar nuestro repertorio para las fiestas patrias del 15 de septiembre", explicó Marianela durante la visita de Diario EL HERALDO al instituto. La preparación, según los encargados de la banda, no solamente ha estado enfocada en aprender las piezas musicales, sino también en fortalecer valores como la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo. "Ellos tienen mucho talento, mucha disciplina, mucho trabajo y muchas ganas de participar y de trabajar en esto que es la música y el arte para el 15 de septiembre", destacó la encargada.

Un repertorio con sabor hondureño

Para este año, los responsables de la banda adelantaron que el repertorio tendrá algunas novedades y estará marcado por los sonidos tradicionales de Honduras. La propuesta musical incluye una importante presencia del folclore nacional, en cumplimiento también de las directrices establecidas por la Secretaría de Educación. Los ritmos hondureños tendrán un espacio especial durante la presentación, con piezas relacionadas con expresiones musicales características del país. "Llevamos bastante folclor relacionado con nuestros ritmos característicos hondureños como la punta", detalló. La intención es que los jóvenes no solamente demuestren sus habilidades musicales, sino que también contribuyan a mantener presentes las tradiciones culturales hondureñas durante las celebraciones patrias. Pero el repertorio no será la única novedad que presentará el Instituto Saúl Zelaya Jiménez. Los responsables de la banda anunciaron la incorporación de un nuevo cuadro de estudiantes que se han preparado para ejecutar instrumentos de viento, como parte de un proceso de transformación de la agrupación. "Cada año se integran nuevos grupos de chicos que les interesa aprender nuevos instrumentos musicales, llamo instrumentos de viento y estamos transformando la banda a una banda mixta", explicó la profesora Marianela. Esta evolución representa uno de los principales atractivos de la presentación que prepara el instituto para septiembre.

Estudiantes que también enseñan y coordinan

La preparación de los jóvenes no solamente está en manos de los docentes. Algunos estudiantes con varios años de experiencia dentro de la banda también han asumido responsabilidades en el proceso de formación y preparación de sus compañeros. Ese es el caso de Héctor Videa, integrante de la banda y estudiante del instituto, quien además colabora en la preparación de las coreografías de las estudiantes que llevan las iniciales, el escudo y la mascota del instituto. Videa relató que formar parte de este proceso le ha permitido adquirir nuevas experiencias y convivir con otros jóvenes que comparten su interés por la música y las actividades artísticas. Para el joven, el trabajo que realiza junto a sus compañeros ha representado una experiencia enriquecedora. "La verdad que es un trabajo muy interesante, muy lindo porque además de adquirir nuevas experiencias se conocen nuevas personas y que la verdad sin duda es algo muy hermoso", expresó. Sin embargo, combinar sus responsabilidades dentro de la banda con las obligaciones académicas no ha sido una tarea sencilla. Héctor continúa siendo estudiante del instituto y, al mismo tiempo, participa activamente en la preparación de sus compañeros para los desfiles. Héctor además cuenta con una trayectoria de cuatro años dentro de la banda, experiencia que le ha permitido asumir nuevos retos y responsabilidades. "Sí, llevo cuatro años en la banda de hecho y me ha costado incluso todavía al día de hoy poder dividir el tiempo, pero aquí estamos siempre dando lo mejor", afirmó.

Las pomponeras y palillonas también preparan su presentación

Mientras los músicos trabajan en el repertorio, las docentes Evelyn García, Merary Mercado y Jamie Andino son parte del equipo encargado de coordinar a las pomponeras, palillonas y los diferentes cuadros que participarán en la presentación. García y Andino, son las responsable de coordinar el grupo de pomponeras y explicaron que las estudiantes comenzaron a trabajar desde abril.

A la preparación también se suma Merary Mercado, quien entrena a las palillonas y resaltó el entusiasmo del grupo de estudiantes ante la llegada de una de las fechas más importantes para los hondureños. La docente resaltó que el objetivo es que el público pueda apreciar las habilidades y destrezas que las jóvenes han desarrollado durante estos meses de preparación. La expectativa de las docentes es que el esfuerzo realizado durante estos meses pueda ser apreciado por las familias y por todos los hondureños que acudan a disfrutar de los desfiles patrios.

Una invitación para acompañar a los estudiantes