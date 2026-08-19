Juez ordena al Ministerio Público precisar investigación sobre construcción de tres hospitales

Tegucigalpa, Honduras.-Los Tribunales de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción admitieron un recurso presentado por la defensa de varios exfuncionarios de la administración de Xiomara Castro, entre ellos el exsecretario de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, dentro de la investigación relacionada con la construcción de tres hospitales en Honduras.

La resolución judicial declara con lugar la solicitud planteada por la defensa y ordena al Ministerio Público precisar ante el juzgado distintos aspectos de la investigación relacionada con los hospitales generales de Santa Bárbara, básico de Salamá y básico de Ocotepeque.

Entre los requerimientos establecidos por el tribunal se encuentra que la Fiscalía presente el listado completo de las contrataciones directas que son objeto de investigación, incluyendo la fecha de adjudicación, los funcionarios que participaron y la institución, organismo o fuente de financiamiento que autorizó cada contratación.

El tribunal también pidió que la información sea delimitada al período correspondiente a la gestión de Octavio Pineda, debido a que esa etapa forma parte de la línea investigativa que desarrolla actualmente el Ministerio Público.