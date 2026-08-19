Juez ordena al Ministerio Público precisar investigación sobre construcción de tres hospitales

Tegucigalpa, Honduras.-Los Tribunales de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción admitieron un recurso presentado por la defensa de varios exfuncionarios de la administración de Xiomara Castro, entre ellos el exsecretario de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, dentro de la investigación relacionada con la construcción de tres hospitales en Honduras.
La resolución judicial declara con lugar la solicitud planteada por la defensa y ordena al Ministerio Público precisar ante el juzgado distintos aspectos de la investigación relacionada con los hospitales generales de Santa Bárbara, básico de Salamá y básico de Ocotepeque.
Entre los requerimientos establecidos por el tribunal se encuentra que la Fiscalía presente el listado completo de las contrataciones directas que son objeto de investigación, incluyendo la fecha de adjudicación, los funcionarios que participaron y la institución, organismo o fuente de financiamiento que autorizó cada contratación.
El tribunal también pidió que la información sea delimitada al período correspondiente a la gestión de Octavio Pineda, debido a que esa etapa forma parte de la línea investigativa que desarrolla actualmente el Ministerio Público.
Asimismo, la resolución establece disposiciones sobre los dictámenes técnicos forenses que ya fueron ordenados. Los peritos deberán presentar sus hallazgos y conclusiones de manera desglosada, diferenciando cada contrato y su respectivo período de ejecución.
En cada caso, los informes deberán precisar la fecha de la decisión administrativa correspondiente y los funcionarios que intervinieron en ella. La defensa también deberá ser informada, en la medida que lo permita la reserva de la investigación, sobre la hipótesis fáctica que maneja el Ministerio Público y la eventual calificación jurídica provisional relacionada con la actuación personal de Pineda.
Audiencia de este miércoles
Como parte del proceso, este miércoles 19 de agosto se desarrolla una audiencia ad hoc (diligencia judicial extraordinaria convocada de manera específica y exclusiva para un fin determinado o un trámite urgente que no estaba previsto en la agenda) en los Tribunales de Criminalidad Organizada y Corrupción, a la que deben comparecer las defensas y los funcionarios que están siendo investigados.
La diligencia permitirá conocer los planteamientos de las partes y el alcance de la resolución emitida por el tribunal, particularmente después de que la defensa solicitara que el Ministerio Público precise los elementos que sustentan la investigación.
El proceso está relacionado con las contrataciones y actuaciones administrativas vinculadas con la construcción de los hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque, proyectos impulsados durante la administración anterior.
La investigación se mantiene en una etapa en la que el Ministerio Público busca determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades individuales por las decisiones adoptadas durante los procesos de contratación y ejecución de las obras.