CAF aprueba préstamo de 177 millones de dólares para modernizar sistema eléctrico de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe le aprobó un préstamo de 177 millones de dólares a Honduras para modernizar su sistema eléctrico, informó este jueves el presidente del país centroamericano, Nasry Asfura.

“Esta inversión permitirá modernizar nuestra infraestructura de transmisión y avanzar hacia un servicio de energía más confiable para los hondureños”, dijo Asfura, según un comunicado de la Casa Presidencial de Tegucigalpa.

La financiación del CAF permitirá construir una nueva línea de transmisión y fortalecer la infraestructura eléctrica en la zona centro sur del país, beneficiando a unas 865.000 personas, añade la versión oficial.