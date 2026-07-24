UNAH invierte L150 millones para modernizar su red eléctrica nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) invertirá 150 millones de lempiras para modernizar la red eléctrica de los campus a nivel nacional.

Según el titular de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, René Girón, las mejoras responden a las nuevas necesidades tecnológicas de la institución que buscan garantizar un suministro eléctrico más seguro, estable y confiable para la comunidad universitaria.

"La UNAH inició un programa de fortalecimiento a la infraestructura eléctrica en los campus a nivel nacional porque se identificó la inclusión de equipo tecnológico que requiere un respaldo asociado a la transformación de energía y su calidad", explicó.

No obstante, el experto apuntó que la modernización eléctrica en los nueve campus distribuidos a nivel nacional será desarrollada por fases de ejecución.

"La primera fase se ejecutó en Ciudad Universitaria y en el campus de Cortés, donde se realizaron mejoras en las instalaciones eléctricas. Con la nueva inversión, se ampliará el alcance de las obras hacia otros centros regionales, para responder al crecimiento de la demanda energética derivada de la incorporación de equipos tecnológicos en los diferentes campus", explicó.