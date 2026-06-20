UNAH y el IHSS firman convenio para reducir mora en exámenes de radiología

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) firmaron un convenio para mejorar la atención de los derechohabientes en los exámenes de radiología, donde existe una alta mora.

El acuerdo permitirá que el Seguro Social utilice el equipo y las instalaciones del Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación (CDIBIR) de la UNAH, con el fin de reducir los largos tiempos de espera que enfrentan los asegurados.

Durante la firma, el rector de la UNAH, Odir Fernández, destacó que esta alianza beneficiará directamente a miles de hondureños que necesitan atención médica.