UNAH y el IHSS firman convenio para reducir mora en exámenes de radiología

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) firmaron un convenio para mejorar la atención de los derechohabientes en los exámenes de radiología, donde existe una alta mora.
El acuerdo permitirá que el Seguro Social utilice el equipo y las instalaciones del Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación (CDIBIR) de la UNAH, con el fin de reducir los largos tiempos de espera que enfrentan los asegurados.
Durante la firma, el rector de la UNAH, Odir Fernández, destacó que esta alianza beneficiará directamente a miles de hondureños que necesitan atención médica.
"Este acuerdo es importante porque une las capacidades de ambas instituciones para mejorar la salud y el bienestar de la población", expresó.
El gerente del CDIBIR, Carlos Agudelo, aclaró que los pacientes no llegarán directamente al centro, sino que serán enviados por el IHSS y atendidos mediante citas programadas.
Sobre el presupuesto, indicó que los 29 millones de lempiras representan un monto máximo que puede ampliarse dependiendo de la demanda de servicios.
Por su parte, el director ejecutivo del IHSS, Víctor Martínez, aseguró que este convenio forma parte de las acciones para mejorar la atención médica y reducir los atrasos en los servicios.
"Esta alianza nos permitirá atender a más pacientes y disminuir los tiempos de espera", afirmó.
Las autoridades destacaron que este esfuerzo conjunto busca no solo mejorar la atención, sino también optimizar los recursos del Estado y garantizar servicios de salud más oportunos para los asegurados y sus familias.