El Salvador incauta 6,68 toneladas de cocaína, el mayor golpe al narco en la historia del país

San Salvador, El Salvador.- Elementos de la Marina Nacional de El Salvador interceptaron dos embarcaciones que transportaban un total de 6,68 toneladas de cocaína y capturaron a seis extranjeros, según informó este viernes el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

De acuerdo con la información indicada por el mandatario en su cuenta de X, la acción -ejecutada el jueves- representa "el golpe más contundente al narcotráfico en la historia de El Salvador", dado que el cargamento total suma un poco más de las 6,60 toneladas incautadas en febrero pasado.

Ambas embarcaciones fueron interceptadas en aguas de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, lugar donde han ocurrido la mayoría de incautaciones de droga en los últimos años en el país centroamericano y que se encuentra ubicado entre los centrales departamentos de San Vicente y La Paz.