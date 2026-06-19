Congresista electa denuncia atentado a tiros en Antioquia

Bogotá, Colombia .- La congresista electa colombiana Verónica Estrada, del partido oficialista Pacto Histórico, denunció este viernes que el vehículo en el que se movilizaba recibió un disparo cuando transitaba por la carretera entre los municipios de Urrao y Betulia, en el departamento de Antioquia (noroeste).

"Hace algunos minutos fui víctima de un atentado mientras me movilizaba en mi vehículo con mi esquema de seguridad por la vía entre Urrao y Betulia. Durante el recorrido el vehículo en el que me desplazaba recibió un disparo", afirmó Estrada en un mensaje divulgado en redes sociales.

La dirigente, que asumirá su escándalo el próximo 20 de julio con la instalación del nuevo Congreso, aseguró que ni ella ni las personas que la acompañaban resultaron heridas.