Vaciaron sus cuentas y los mataron: Zafar y Jaffet, pareja estadounidense hallada muerta en México

La pareja estadounidense, conformada por Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 20 de mayo en Tlalpan, finalmente fue encontrada sin vida el miércoles 18 de junio en una fosa en La Marquesa, Estado de México. ¿Qué pasó? A continuación los detalles.
De acuerdo con el reporte de las autoridades mexicanas, los cadáveres de Zafar, de 56 años, y Jaffet, de 57 estaban dentro de una fosa clandestina, ubicada detrás de una cabaña que se encuentra en una zona boscosa.
En el operativo participaron miembros de la Fiscalía del Estado de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana, fuerzas federales y equipo forense, quienes señalaron que investigan para esclarecer el caso.
De manera extraoficial se dio a conocer a través de medios locales, que los cuerpos de la pareja presentaban rastros de violencia.
La identidad de los cuerpos de Zafar, estadounidense con ascendencia keniana, y Jaffet, con nacionalidad mexicana y estadounidense, fue confirmada por uno de sus amigos cercanos.
"Desafortunadamente, lo que te puedo confirmar es que el hallazgo que se tuvo sí fueron los cuerpos de Memo y zafar. Y es muy triste porque al final ellos llegaron acá con la idea de tener una calidad de vida mejor y lo único que encontraron fue perder su propia vida", manifestó el amigo de la pareja.
Allegados de los fallecidos cuestionaron el hecho de que la zona en donde hallaron sus restos ya había sido señalada por ellos, pidiendo a las autoridades revisar desde los primeros días de desaparición.
"Nosotros tuvimos el conocimiento de dos ubicaciones, mismas que se le hicieron de conocimiento a la autoridad. Obviamente, ellos nos comentaron que no podían actuar de inmediato porque tenían que seguir ciertos protocolos y bueno, coincidía justamente la zona de La Marquesa", relató el amigo de las víctimas.
Según dieron a conocer los allegados de Zafar y Jaffet, salieron de su vivienda en el Estado de México con rumbo a la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía de Tlalpan, donde tenían una reunión de negocios. Ambos residían en Chicago, pero en 2025 se mudaron de manera temporal a México.
"Salen de su domicilio en Edomex trasladándose aquí a la CDMX el día 20 de mayo con la finalidad de acudir a una empresa dedicada a la elaboración de elevadores, ya que días anteriores habían cotizado el proyecto de hacer la instalación de uno en su domicilio", relató uno de sus conocidos a los medios mexicanos.
Tras esa cita, el diseñador y el empresario perdieron el contacto con sus amigos. Al día siguiente, sus seres cercanos comenzaron a notar movimientos extraños en una de sus cuentas bancarias, despertando las alarmas.
Los primeros detalles de la investigación señalan que Zafar y Jaffet habrían estado privados de su libertad varios días, en el mismo lugar que fueron encontrados muertos. En ese sentido, los amigos de la pareja exigen justicia ante las autoridades, que todavía no han dado a conocer públicamente el móvil del doble homicidio.
De momento, se sabe que por este caso hay alrededor de siete personas detenidas: seis hombres, uno de ellos de nacionalidad venezolana, y una mujer, quienes se enfrentan ante las autoridades mientras se determina su grado de participación en el crimen.
Las amistades de la pareja se encuentran consternadas, pero aseguran que la recordarán como siempre. "Al final de cuentas eran dos seres con una luz maravillosa que a donde llegaban brillaban, llamaban la atención, generaban empatía, y al final lo único que radiaban y te podían demostrar era mucho amor y con eso nos quedamos y con ese recuerdo los vamos a despedir".