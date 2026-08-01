Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 2 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este domingo 2 de agosto, varias zonas del Distrito Central permanecerán sin fluido eléctrico debido a trabajos programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La ENEE dio a conocer el listado de sectores que serán afectados y, a diferencia de otros días, el Distrito Central será el único municipio incluido en la programación de interrupciones del servicio para este domingo.
Los cortes de energía están programados desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, por lo que los residentes de las zonas afectadas deberán tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes.
Distrito Central de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Col. Divina Providencia, Villa El Porvenir, Río Hondo, Resinera Maya, Estación Terrena Lempira, Zambrano, 1.er Batallón de Artillería de Campaña, Aldea Protección, Las Botijas y zonas aledañas.
Para evitar daños por variaciones de voltaje cuando regrese la energía, aconsejan desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos, especialmente televisores, computadoras, refrigeradoras y aires acondicionados.
Además se recomienda cargar con anticipación los teléfonos celulares, computadoras portátilesy cualquier otro dispositivo electrónico que pueda necesitar durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.