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Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 2 de agosto en Honduras

La ENEE anunció cortes del servicio eléctrico para este domingo 2 de agosto, que afectará varias zonas del Distrito Central durante ocho horas

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 12:42
Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 2 de agosto en Honduras

Los residentes de distintos sectores del Distrito Central deberán tomar sus precauciones, ya que la ENEE confirmó cortes de energía eléctrica programados entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde de este domingo 2 de agosto.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Para este domingo 2 de agosto, varias zonas del Distrito Central permanecerán sin fluido eléctrico debido a trabajos programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La ENEE dio a conocer el listado de sectores que serán afectados y, a diferencia de otros días, el Distrito Central será el único municipio incluido en la programación de interrupciones del servicio para este domingo.

Los cortes de energía están programados desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, por lo que los residentes de las zonas afectadas deberán tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes.

Pérdidas de la ENEE subieron en L6,800 millones de 2021-2025

Distrito Central de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Col. Divina Providencia, Villa El Porvenir, Río Hondo, Resinera Maya, Estación Terrena Lempira, Zambrano, 1.er Batallón de Artillería de Campaña, Aldea Protección, Las Botijas y zonas aledañas.

Para evitar daños por variaciones de voltaje cuando regrese la energía, aconsejan desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos, especialmente televisores, computadoras, refrigeradoras y aires acondicionados.

¿Cuántos usuarios residenciales de la ENEE recibirán energía gratis?

Además se recomienda cargar con anticipación los teléfonos celulares, computadoras portátilesy cualquier otro dispositivo electrónico que pueda necesitar durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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