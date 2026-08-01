Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 2 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este domingo 2 de agosto, varias zonas del Distrito Central permanecerán sin fluido eléctrico debido a trabajos programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La ENEE dio a conocer el listado de sectores que serán afectados y, a diferencia de otros días, el Distrito Central será el único municipio incluido en la programación de interrupciones del servicio para este domingo.

Los cortes de energía están programados desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, por lo que los residentes de las zonas afectadas deberán tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes.