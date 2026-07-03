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Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 4 de julio en Honduras

La ENEE anunció cortes de energía eléctrica únicamente en un municipio del país, donde varias colonias afectados este sábado 4 de julio. ¿Usted se verá afectado? Revise aquí el listado

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 16:00
Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 4 de julio en Honduras

Más de cinco horas permanecerán sin energía eléctrica varias zonas del Distrito Central este sábado 4 de julio en Honduras.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Solo el Distrito Central se verá afectado por los cortes de energía eléctrica programados para este sábado 4 de julio en Honduras.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) publica cada semana el calendario de los racionamientos del servicio; sin embargo, para este sábado serán pocas las zonas que permanecerán sin energía.

Los residentes de las colonias y sectores afectados deben prepararse con anticipación, ya que, según la ENEE, la suspensión del servicio está programada de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

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Distrito Central 8:00 am a 4:00 pm

Centro Comercial Centroamérica, CEUTEC, Edificio Corporativo Centroamérica, Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Fundevi, parte del Colegio María Auxiliadora, Office Depot, Plaza Marie, Torre Metrópolis, Plaza América, Torre BAC, Torre Davivienda, Universidad Metropolitana de Honduras, Colprosumah, Banhprovi, parte de la colonia Loma Linda Norte, Emisoras Unidas, Televicentro, La Curacao, Tropigas, Hotel Alameda, colonia Reparto, Mandofer, Almacenes Xtra, oficinas de Loto, Bazar del Sábado, restaurantes de comida rápida del bulevar Juan Pablo II, Autocheck Center, Hotel Holiday Inn, Banhcafé, Indufesa Do It Center y zonas aledañas.

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Para evitar daños en los aparatos eléctricos, los residentes de estas zonas deben tomar las medidas necesarias antes de la interrupción del servicio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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