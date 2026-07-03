Tegucigalpa, Honduras.- Solo el Distrito Central se verá afectado por los cortes de energía eléctrica programados para este sábado 4 de julio en Honduras.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) publica cada semana el calendario de los racionamientos del servicio; sin embargo, para este sábado serán pocas las zonas que permanecerán sin energía.

Los residentes de las colonias y sectores afectados deben prepararse con anticipación, ya que, según la ENEE, la suspensión del servicio está programada de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.