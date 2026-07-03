  1. Inicio
  2. · Deportes

Argentina vs Cabo Verde EN VIVO: Seguir EN DIRECTO juego de 16avos de final del Mundial

El ganador de esta llave se medirá en octavos de final ante Egipto el 7 de julio en Atlanta

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 14:14
Argentina vs Cabo Verde EN VIVO: Seguir EN DIRECTO juego de 16avos de final del Mundial

Miami, EE UU.- La campeona del mundo, Argentina, se mide desde las 4:00 p.m., hora de Honduras, ante Cabo Verde por el duelo de 16avos de final del Mundial 2026.

Los comandados por Lionel Messi parten como favoritos ante un conjunto africano que terminó segunda en su grupo sobre Uruguay y Arabia Saudita.

FIFA se pronuncia sobre el gol anulado a Croacia en el final del juego ante Portugal

Minuto a minuto del Argentina vs Cabo Verde:

Así fue el 1-0 anotado por Messi:

El 10 de Argentina le picó el balón al arquero Vozinha.

El 10 de Argentina le picó el balón al arquero Vozinha.

(Foto: EFE)

Presencia hondureña en el estadio:

El árbitro hondureño Saíd Martínez llega al estadio para ver el Argentina vs Cabo Verde.

El árbitro hondureño Saíd Martínez llega al estadio para ver el Argentina vs Cabo Verde.

(Foto: Jenny Fernández - El Heraldo )

Gamecast del Argentina vs Cabo Verde:

11 de Argentina: "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Thiago Almada; Lautaro Martínez.

11 de Cabo Verde:

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias