Argentina vs Cabo Verde EN VIVO: Seguir EN DIRECTO juego de 16avos de final del Mundial

Miami, EE UU.- La campeona del mundo, Argentina, se mide desde las 4:00 p.m., hora de Honduras, ante Cabo Verde por el duelo de 16avos de final del Mundial 2026.
Los comandados por Lionel Messi parten como favoritos ante un conjunto africano que terminó segunda en su grupo sobre Uruguay y Arabia Saudita.
Minuto a minuto del Argentina vs Cabo Verde:
Así fue el 1-0 anotado por Messi:
Presencia hondureña en el estadio:
Gamecast del Argentina vs Cabo Verde:
11 de Argentina: "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Thiago Almada; Lautaro Martínez.
11 de Cabo Verde: