Arrestan en Bolivia al argentino Fernando Cerimedo, asesor de campaña del Partido Nacional

La Paz, Bolivia.- Fernando Cerimedo, argentino que sirvió como asesor de campaña del Partido Nacional en las elecciones que celebró Honduras en noviembre de 2025, fue arrestado en Bolivia al ser investigado por un ataque que sufrió su expareja. Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru cuando llegaba a Santa Cruz procedente de La Paz, informó el coronel David Gómez. El coronel indicó que la Policía tuvo conocimiento de que Cerimedo y su expareja Nadia Beller tuvieron "en días pasados un problema de carácter sentimental", por lo que se desplegaron elementos para dar con su aprehensión.

"En este momento (Cerimedo) se encuentra en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), a la espera de que se tome la declaración informativa en presencia del fiscal y de su abogado, con la finalidad de poder también cumplir lo que establece los procedimientos y la normativa vigente", explicó Gómez.

Cerimedo es investigado si tuvo "algún tipo de participación" en el atentado que sufrió Beller el pasado 17 de agosto en Santa Cruz. "en la investigación se confirmará o se descartarán las hipótesis", agregó Gómez.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran que dos hombres vestidos como repartidores se acercaron a las puertas de un hotel donde se encontraba. Uno de los sujetos disparó contra la mujer, mientras el otro le roba sus pertenencias. Beller fue llevada de emergencia a un centro médico, donde permanece hospitalizada con un diagnóstico reservado.

¿Quién es Fernando Cerimedo?