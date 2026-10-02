San Pedro Sula bajo el agua: lluvias inundan calles y arrastran vehículos

San Pedro Sula, Honduras.- Vehículos arrastrados, calles inundadas y casas inundadas son parte del caos que las fuertes lluvias han dejado en San Pedro Sula.
Imágenes muestran cómo varios vehículos quedaron varados, con el agua casi a la mitad de sus puertas. Las fuertes corrientes de agua dificultaron el tránsito vehicular y peatonal.
Uno de los sectores más afectados fue la 13 calle del barrio Paz Barahona, donde la acumulación de agua convirtió la vía en una fuerte corriente que incluso arrastró una moto de carga.
En los alrededores del mercado Dandy se reportó una considerable acumulación de basura que fue arrastrada por las corrientes y terminó sobre las vías.
La fuerza del agua también provocó dificultades en el bulevar Morazán, frente al estadio Morazán, donde algunos conductores optaron por subir sus vehículos a la acera mientras esperaban que disminuyera la lluvia.
Según reportes, una fuerte tormenta cayó sobre la ciudad industrial y duró casi media hora, dejando serias consecuencias.
Varios vehículos quedaron varados ante las fuertes corrientes provocadas por las lluvias.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que se encuentra brindando atención a la emergencia generada por las inundaciones en el barrio Cabañas, realizando acciones de respuesta y acompañamiento a las familias afectadas.
Videos en redes sociales muestran la magnitud del caos que se vivió este viernes 2 de octubre, con varias zonas inundadas.