San Pedro Sula bajo el agua: lluvias inundan calles y arrastran vehículos

San Pedro Sula, Honduras.- Vehículos arrastrados, calles inundadas y casas inundadas son parte del caos que las fuertes lluvias han dejado en San Pedro Sula.

Imágenes muestran cómo varios vehículos quedaron varados, con el agua casi a la mitad de sus puertas. Las fuertes corrientes de agua dificultaron el tránsito vehicular y peatonal.

Uno de los sectores más afectados fue la 13 calle del barrio Paz Barahona, donde la acumulación de agua convirtió la vía en una fuerte corriente que incluso arrastró una moto de carga.