Los Laureles alcanza 46.34% y en dos días recupera 12.8 puntos de su capacidad

Tegucigalpa, Honduras.- La represa Los Laureles continúa recuperando agua y este viernes alcanzó el 46.34% de su capacidad, acercándose a la mitad de almacenamiento después de las lluvias registradas en las últimas horas.

De acuerdo con el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), el embalse pasó de 41.12% el jueves a 46.34% este viernes, lo que representa un incremento de 5.22 puntos porcentuales en 24 horas.

Este aumento se suma a la recuperación registrada entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, cuando Los Laureles pasó de 33.54% a 41.12%, es decir, 7.58 puntos porcentuales en un día.

De esta manera, en apenas 48 horas, el nivel de la represa aumentó 12.80 puntos porcentuales, al pasar de 33.54% a 46.34% de su capacidad.

El comportamiento del embalse está relacionado con las lluvias que se han presentado en las zonas montañosas de Lepaterique donde se encuentran las fuentes que alimentan el sistema de Los Laureles.

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El agua que cae en estas áreas genera escorrentías y corrientes que posteriormente llegan hasta los cauces que desembocan en el embalse, favoreciendo su recuperación.

El reporte de UMAPS establece que Los Laureles almacena actualmente 4.868 millones de metros cúbicos de agua, frente a los 4.319 millones de metros cúbicos registrados el jueves.