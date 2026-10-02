Los Laureles alcanza 46.34% y en dos días recupera 12.8 puntos de su capacidad

Tegucigalpa, Honduras.- La represa Los Laureles continúa recuperando agua y este viernes alcanzó el 46.34% de su capacidad, acercándose a la mitad de almacenamiento después de las lluvias registradas en las últimas horas.
De acuerdo con el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), el embalse pasó de 41.12% el jueves a 46.34% este viernes, lo que representa un incremento de 5.22 puntos porcentuales en 24 horas.
Este aumento se suma a la recuperación registrada entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, cuando Los Laureles pasó de 33.54% a 41.12%, es decir, 7.58 puntos porcentuales en un día.
De esta manera, en apenas 48 horas, el nivel de la represa aumentó 12.80 puntos porcentuales, al pasar de 33.54% a 46.34% de su capacidad.
El comportamiento del embalse está relacionado con las lluvias que se han presentado en las zonas montañosas de Lepaterique donde se encuentran las fuentes que alimentan el sistema de Los Laureles.
El agua que cae en estas áreas genera escorrentías y corrientes que posteriormente llegan hasta los cauces que desembocan en el embalse, favoreciendo su recuperación.
El reporte de UMAPS establece que Los Laureles almacena actualmente 4.868 millones de metros cúbicos de agua, frente a los 4.319 millones de metros cúbicos registrados el jueves.
Esto significa que en las últimas 24 horas el almacenamiento aumentó en aproximadamente 549,000 metros cúbicos, una recuperación considerable para el embalse que abastece a diferentes sectores de la capital hondureña.
Actualmente la producción en planta igualmente mostró una variación, al pasar de 400 a 420 litros por segundo, de acuerdo con el reporte correspondiente a este viernes.
A pesar de la recuperación, UMAPS mantiene a Los Laureles dentro de la categoría de riesgo hídrico alto, debido a que el embalse todavía se encuentra por debajo del 50% de su capacidad.
Según el calendario de distribución de agua, la distribución es cada 12 días y la alcaldía aclaró que continuará este racionamiento hasta que ambas represas lleguen a un nivel del 40% de almacenamiento.
La clasificación establece que el nivel crítico se ubica hasta el 25%, mientras que entre el 25% y el 50% corresponde a riesgo alto y por encima de ese rango comienza la categoría de riesgo medio.
Con el 46.34%, Los Laureles se encuentra ahora a 3.66 puntos porcentuales de alcanzar la mitad de su capacidad, por lo que las próximas lluvias serán importantes para determinar si mantiene la tendencia ascendente.
Mientras tanto, la represa La Concepción también registró una recuperación que poco a poco se refleja en su almacenamiento y es que el nivel pasó de 27.46% a 28.20%, equivalente a un aumento de 0.74 puntos porcentuales.
La Concepción almacena actualmente 10.209 millones de metros cúbicos, frente a los 9.942 millones registrados el jueves, y también permanece en la categoría de riesgo hídrico alto.
La recuperación de ambos embalses representa un alivio para el sistema de abastecimiento de la capital, aunque Los Laureles todavía necesita superar el 50% para salir del rango de riesgo hídrico alto establecido por UMAPS.