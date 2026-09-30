En 10 días: Represas recuperan más de un millón de metros cúbicos de agua

Tegucigalpa, Honduras.- Es inevitable que pasajeros del transporte público y conductores particulares vuelvan la mirada hacia el cauce del río Guacerique al pasar sobre el puente ubicado en las cercanías del embalse, en el anillo periférico de la capital. La escena se repite: algunos capitalinos observan en silencio hacia el cauce, mientras otros comentan esperanzados sobre el agua que baja desde las montañas. “Veo más agua en el caudal de ese río, ojalá siga lloviendo para que se llene la represa ”, expresó una pasajera que viajaba en uno de los buses conocidos como rapiditos, mientras cruzaba sobre el puente y observaba hacia río. Para los capitalinos, cada lluvia que cae sobre las montañas representa una esperanza de recuperación para las fuentes que abastecen de agua potable a la ciudad. “Cuando llueve en la montaña, los ríos crecen y podemos tener más agua en las represas”, comentó otra pasajera a su compañero de asiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El caudal del río Guacerique es un indicador visible para quienes transitan por esta zona de la capital, especialmente durante las crisis de abastecimiento, cuando los embalses registran bajos niveles debido a la escasez de lluvias y a los efectos del fenómeno de El Niño. Las represas que abastecen de agua potable a Tegucigalpa y Comayagüela comenzaron a recuperarse después de registrar el nivel más bajo de 2026, el pasado 20 de septiembre, favorecidas por las lluvias que se presentaron en las montañas de la sierra de Lepaterique. El repunte todavía es moderado, pero representa un alivio para las reservas de la capital, que a principios de septiembre permanecieron en niveles críticos debido a la escasez de lluvias y al bajo almacenamiento de los principales embalses.

El 20 de septiembre, Los Laureles se encontraba en 24.53% de su capacidad, con un almacenamiento de 2.577 millones de metros cúbicos, mientras La Concepción registraba 24.34%, con 8.814 millones de metros cúbicos. Ambos sistemas estaban por debajo del 25%, porcentaje que Unidad Municipal de Agua Poable y Saneamiento (UMAPS) establece como el límite del nivel crítico. La situación reflejaba la presión sobre las reservas destinadas a abastecer a miles de familias del Distrito Central. Sin embargo, las lluvias registradas en las montañas de Lepaterique permitieron que los ríos que alimentan los embalses aumentaran sus caudales de manera moderada. Uno de los efectos más importantes se observó en el río Guacerique, ya que el caudal incrementó tras las precipitaciones y permitió mayores aportes hacia el sistema de Los Laureles. Algo similar ocurrió con el río San José, que abastece a La Concepción. Las lluvias en la zona montañosa favorecieron el ingreso de agua hacia el embalse y contribuyeron a la recuperación registrada durante los últimos días. Para el 29 de septiembre, nueve días después del punto más bajo, Los Laureles ya almacenaba 3.377 millones de metros cúbicos, equivalente al 32.15 % de su capacidad. Esto representa una recuperación de 948,000 metros cúbicos respecto al nivel reportado el 20 de septiembre, cuando el embalse tenía 2.577 millones de metros cúbicos. La Concepción también logró recuperar parte de sus reservas. El 29 de septiembre alcanzó 9.087 millones de metros cúbicos, para ubicarse en 25.10% de su capacidad. En este caso, el incremento desde el 20 de septiembre fue de 407,000 metros cúbicos, al pasar de 8.814 a 9.087 millones de metros cúbicos almacenados. En las últimas horas se reporta lluvias en las montañas de la sierra de Lepaterique, provocando nuevamente un aumento en los caudales que alimentan los sistemas de la capital.

Fuera del nivel crítico

El efecto de esas precipitaciones también queda reflejado en el reporte de UMAPS de este 30 de septiembre, cuando Los Laureles llegó a 3.525 millones de metros cúbicos, equivalentes al 33.54% de su capacidad. En un día, el embalse recibió 148,000 metros cúbicos adicionales de agua, al subir desde los 3.377 millones registrados el 29 de septiembre.

La Concepción siguió el mismo comportamiento, aunque con un incremento menor. El miércoles alcanzó 9.221 millones de metros cúbicos, para ubicarse en 25.47% de su capacidad. Entre el 29 y el 30 de septiembre, este embalse aumentó sus reservas en 134,000 metros cúbicos, al pasar de 9.087 a 9.221 millones de metros cúbicos. La recuperación permite que ambos embalses se alejen de manera momentánea del umbral crítico del 25%, aunque todavía permanecen dentro del rango de riesgo hídrico alto, según la clasificación de UMAPS.