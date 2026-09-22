Los Laureles sigue recuperando nivel y Cenaos pronostica más lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- La represa Los Laureles continúa recuperando su nivel de almacenamiento tras las lluvias registradas durante los últimos días, mientras el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronostica precipitaciones para este miércoles en las zonas central, oriental y occidental de Honduras.

De acuerdo con el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), el embalse alcanzó el 26.52% de su capacidad, luego de registrar un incremento aproximado del 2% en los últimos cuatro días; sin embargo, el sistema de abastecimiento del Distrito Central continúa bajo una condición crítica de riesgo hídrico.

“Lo que ha sucedido en estos cuatro días, es que hemos visto un aumento del 2% en Los Laureles, pero en La Concepción el nivel se ha mantenido”, explicó Raúl Lanza, gerente interino de UMAPS.

El funcionario detalló que el subsistema La Concepción registra un 24.44% de almacenamiento, por lo que ambos embalses permanecen con niveles reducidos frente a las necesidades de abastecimiento de la capital.

“Estamos viendo que siempre nos encontramos en un estado crítico de riesgo hídrico en la capital. Estamos esperando que las lluvias al final de este mes y principios de octubre nos puedan ayudar a recuperar el porcentaje de almacenamiento”, señaló Lanza.

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La recuperación de Los Laureles se registra en un momento en que UMAPS mantiene medidas preventivas para administrar el agua disponible y garantizar la continuidad del servicio a los habitantes del Distrito Central.

“Lo que se gasta en producción es lo que está entrando” en La Concepción, explicó el funcionario

Ante este escenario, la institución insiste en que el comportamiento de las lluvias será determinante para mejorar las reservas, especialmente durante las próximas semanas, cuando se espera que las precipitaciones contribuyan a la recuperación de las fuentes de abastecimiento.

“Esperamos que toda la población entienda que hay que cuidar el agua, que cada gota cuenta, y así poder tener una mejor administración del almacenamiento”, manifestó el funcionario municipal.

Ante esta situación, UMAPS mantiene un esquema de racionamiento de 12 días que busca administrar los metros cúbicos almacenados y evitar un deterioro acelerado de las reservas disponibles.