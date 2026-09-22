Laura Meza responde a rumores de nuevo romance tras ruptura con Rodrigo Auzmendi: Sorprende a todos

Laura Meza sale al paso y aclara rumores de nueva pareja tras finalizar su relación con el jugador Rodrigo Auzmendi. Sorprende a todos.
Laura Meza mantuvo una relación sentimental con el futbolista Rodrigo Auzmendi, vínculo que en su momento fue uno de los más seguidos en Honduras.
La misma finalizó hace varios meses, pero aún sigue generado comentarios en el ámbito deportivo y de entretenimiento.
La presentadora hondureña ha estado también en el centro de la conversación debido a varias situaciones relacionadas con su vida sentimental.
En los últimos días, Meza contó que una de sus exparejas le habría sido infiel, aunque decidió no revelar de quién se trataba.
Sus declaraciones provocaron rápidamente comentarios en redes sociales y dieron paso a diferentes especulaciones sobre la identidad del hombre.
Entre los nombres que comenzaron a circular apareció precisamente el de Rodrigo Auzmendi, con quien Laura tuvo una relación en el pasado.
Ante los rumores, la presentadora decidió pronunciarse y aclarar que sus declaraciones sobre una infidelidad no estaban dirigidas al futbolista.
Meza incluso compartió publicaciones de distintos medios que habían relacionado sus palabras con Auzmendi.
La comunicadora fue clara al señalar que no quería que el jugador quedara vinculado con una historia que, según explicó, corresponde a otra relación de su pasado.
Sin embargo, su vida sentimental volvió a generar comentarios días después durante una transmisión de televisión.
En pleno programa, una situación curiosa hizo que sus compañeros bromearan sobre el supuesto nombre de una persona que estaría relacionada sentimentalmente con Laura.
Todo comenzó cuando la presentadora repitió varias veces la palabra “digo”, provocando que sus compañeros interpretaran la expresión de otra manera.
La situación dio pie a las bromas y una de las integrantes del programa aseguró que Laura prácticamente había revelado el nombre de su supuesto novio.
“Se llama Diego, el novio de ella. Se llama Diego, la persona con la que está”, comentó una de sus compañeras durante la transmisión.
No obstante, Laura Meza rápidamente salió al paso de esa interpretación y negó haber confirmado que Diego sea su pareja.
“¿Novio? Ay no, es lo que yo digo, cómo son los chismes”, expresó la presentadora entre risas.
Meza explicó que simplemente estaba repitiendo “digo, digo” y que sus compañeros fueron quienes interpretaron la situación como una posible revelación.
Por ahora, la presentadora asegura que está soltera y concentrada en sus proyectos profesionales y personales.