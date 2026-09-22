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Laura Meza responde a rumores de nuevo romance tras ruptura con Rodrigo Auzmendi: Sorprende a todos

Su vida sentimental volvió a generar comentarios días después durante una transmisión de televisión

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 14:11
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Laura Meza sale al paso y aclara rumores de nueva pareja tras finalizar su relación con el jugador Rodrigo Auzmendi. Sorprende a todos.

 Fotos: Cortesía.
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Laura Meza mantuvo una relación sentimental con el futbolista Rodrigo Auzmendi, vínculo que en su momento fue uno de los más seguidos en Honduras.
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La misma finalizó hace varios meses, pero aún sigue generado comentarios en el ámbito deportivo y de entretenimiento.
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La presentadora hondureña ha estado también en el centro de la conversación debido a varias situaciones relacionadas con su vida sentimental.
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En los últimos días, Meza contó que una de sus exparejas le habría sido infiel, aunque decidió no revelar de quién se trataba.
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Sus declaraciones provocaron rápidamente comentarios en redes sociales y dieron paso a diferentes especulaciones sobre la identidad del hombre.
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Entre los nombres que comenzaron a circular apareció precisamente el de Rodrigo Auzmendi, con quien Laura tuvo una relación en el pasado.
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Ante los rumores, la presentadora decidió pronunciarse y aclarar que sus declaraciones sobre una infidelidad no estaban dirigidas al futbolista.
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Meza incluso compartió publicaciones de distintos medios que habían relacionado sus palabras con Auzmendi.
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La comunicadora fue clara al señalar que no quería que el jugador quedara vinculado con una historia que, según explicó, corresponde a otra relación de su pasado.
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Sin embargo, su vida sentimental volvió a generar comentarios días después durante una transmisión de televisión.
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En pleno programa, una situación curiosa hizo que sus compañeros bromearan sobre el supuesto nombre de una persona que estaría relacionada sentimentalmente con Laura.
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Todo comenzó cuando la presentadora repitió varias veces la palabra “digo”, provocando que sus compañeros interpretaran la expresión de otra manera.
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La situación dio pie a las bromas y una de las integrantes del programa aseguró que Laura prácticamente había revelado el nombre de su supuesto novio.
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“Se llama Diego, el novio de ella. Se llama Diego, la persona con la que está”, comentó una de sus compañeras durante la transmisión.
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No obstante, Laura Meza rápidamente salió al paso de esa interpretación y negó haber confirmado que Diego sea su pareja.
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“¿Novio? Ay no, es lo que yo digo, cómo son los chismes”, expresó la presentadora entre risas.
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Meza explicó que simplemente estaba repitiendo “digo, digo” y que sus compañeros fueron quienes interpretaron la situación como una posible revelación.
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Por ahora, la presentadora asegura que está soltera y concentrada en sus proyectos profesionales y personales.
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