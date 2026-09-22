Real Madrid explota contra periodista y Javier Tebas: esto desató su furia y lo que piden

Real Madrid está enfurecido con todos y explota la nueva polémica. El duro ataque a periodista y presidente de la Liga de España.
El Real Madrid emitió este lunes un contundente comunicado en el que respondió a las declaraciones del periodista Juanma Castaño y también lanzó fuertes críticas contra Javier Tebas, presidente de LaLiga.
La entidad madridista reaccionó especialmente a un artículo publicado por Castaño en el diario ABC, donde el comunicador comparó a Real Madrid TV con el periódico Gara.
En su columna, titulada “El Real Madrid, en guerra”, Castaño aseguró que la televisión oficial del club funciona como “el diario Gara del ultraflorentinismo” y cuestionó la postura del madridismo tras el derbi ante el Atlético.
El Real Madrid consideró que esa comparación es “absolutamente deplorable e inadmisible”, debido a la referencia realizada por el periodista sobre la historia del diario Gara y su relación con el entorno de ETA.
El club blanco señaló que dicha equiparación supone, a su juicio, una acusación especialmente grave contra un medio que pertenece oficialmente a una institución deportiva con millones de seguidores.
En el comunicado, el Real Madrid defendió el trabajo de Real Madrid TV y aseguró que el canal ejerce legítimamente su derecho a informar y a defender los intereses del club, sus socios y sus aficionados.
La entidad recordó además que Real Madrid TV es el medio oficial de un club con 124 años de historia y que representa a una gran cantidad de aficionados en diferentes partes del mundo.
El Real Madrid también cuestionó el contenido de la columna de Castaño, aunque el periodista había reconocido que el club tiene derecho a mostrar su molestia por las decisiones arbitrales, el VAR y el Comité Técnico de Árbitros.
El comunicado madridista terminó advirtiendo que la institución se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas ante lo que calificó como un ataque inaceptable.
Pero el Real Madrid no se quedó únicamente con la respuesta a Juanma Castaño, ya que también dedicó una parte importante de su comunicado a cuestionar públicamente a Javier Tebas.
El club acusó al presidente de LaLiga de utilizar su posición institucional para continuar “descalificando y atacando” al Real Madrid a través de sus declaraciones y publicaciones personales.
La respuesta llegó después de que Tebas publicara un extenso mensaje en su cuenta de X en el que rechazó las acusaciones de una supuesta persecución arbitral contra el conjunto madridista.
Tebas sostuvo que afirmar que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es una postura alejada de la realidad y cuestionó que el club centre parte de sus críticas en las actuaciones arbitrales.
Ante estas declaraciones, el Real Madrid reclamó que LaLiga tenga al frente a un dirigente capaz de administrar la competición con neutralidad y recordó que el presidente de la patronal debe estar al servicio de todos los clubes.
El enfrentamiento entre ambas partes vuelve a poner en el centro de la discusión la relación entre el Real Madrid, Javier Tebas, los medios de comunicación y las críticas relacionadas con los arbitrajes en el fútbol español.