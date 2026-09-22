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Hija de leyenda de Motagua sorprende con faceta inesperada: Este es su nuevo trabajo

Emily es hija de César Augusto Obando Villeda, conocido como ‘Nene’ Obando

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 10:02
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Deslumbra en redes sociales por su belleza y ahora sorprende con nuevo trabajo. Giro inesperado con hija de exjugador de Motagua.

 Fotos: Cortesía.
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Emily Nicole Obando, hija del exjugador y extécnico del Motagua César Augusto Obando, ha ganado popularidad en las redes sociales.
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La joven comparte con frecuencia contenido relacionado con el ejercicio y su estilo de vida.
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Gran parte de sus publicaciones están enfocadas en las rutinas que realiza en el gimnasio para mantenerse en forma.
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En Instagram aparece como @emilyobandora, donde supera los 27 mil seguidores.
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En TikTok utiliza la cuenta @emilyobandoo, que ya cuenta con más de 41 mil seguidores y 1.4 millones de ‘me gusta’.
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Sus fotografías y videos generas numerosos halagos entre los usuarios que siguen su contenido.
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Además del gimnasio, suele compartir momentos de su vida personal junto a amigos y familiares.
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Emily es hija de César Augusto Obando Villeda, conocido como ‘Nene’ Obando, una figura vinculada históricamente al Motagua.
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Su padre debutó en 1988 con Pumas UNAH y también defendió los colores de Victoria, Vida, Real España y Motagua.
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Emily mantiene además una relación cercana con su hermano Yostin Obando Ramos, actual futbolista del Juticalpa FC.
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Por su vínculo familiar, también sigue de cerca al Motagua en el fútbol hondureño. Seguido se le ve en los estadios.
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En las últimas horas, la chica ha sorprendido a sus seguidores con una decisión en su vida personal y profesional.

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Emily Obando ya había mostrado interés en incursionar en la televisión y ahora dio el paso al ser anunciada oficialmente como parte de reconocido programa.
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La hija de César ‘Nene’ Obando y hermana de Yostin Obando se convirtió en la nueva presentadora de “Hoy es tu día”, una revista televisiva.
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Su llegada a la pantalla representa una nueva etapa profesional para la joven, quien hasta ahora ha destacado principalmente por su contenido fitness y su presencia en redes sociales.
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