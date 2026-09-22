Hija de leyenda de Motagua sorprende con faceta inesperada: Este es su nuevo trabajo

Deslumbra en redes sociales por su belleza y ahora sorprende con nuevo trabajo. Giro inesperado con hija de exjugador de Motagua.
Emily Nicole Obando, hija del exjugador y extécnico del Motagua César Augusto Obando, ha ganado popularidad en las redes sociales.
La joven comparte con frecuencia contenido relacionado con el ejercicio y su estilo de vida.
Gran parte de sus publicaciones están enfocadas en las rutinas que realiza en el gimnasio para mantenerse en forma.
En Instagram aparece como @emilyobandora, donde supera los 27 mil seguidores.
En TikTok utiliza la cuenta @emilyobandoo, que ya cuenta con más de 41 mil seguidores y 1.4 millones de ‘me gusta’.
Sus fotografías y videos generas numerosos halagos entre los usuarios que siguen su contenido.
Además del gimnasio, suele compartir momentos de su vida personal junto a amigos y familiares.
Emily es hija de César Augusto Obando Villeda, conocido como ‘Nene’ Obando, una figura vinculada históricamente al Motagua.
Su padre debutó en 1988 con Pumas UNAH y también defendió los colores de Victoria, Vida, Real España y Motagua.
Emily mantiene además una relación cercana con su hermano Yostin Obando Ramos, actual futbolista del Juticalpa FC.
Por su vínculo familiar, también sigue de cerca al Motagua en el fútbol hondureño. Seguido se le ve en los estadios.
En las últimas horas, la chica ha sorprendido a sus seguidores con una decisión en su vida personal y profesional.
Emily Obando ya había mostrado interés en incursionar en la televisión y ahora dio el paso al ser anunciada oficialmente como parte de reconocido programa.
La hija de César ‘Nene’ Obando y hermana de Yostin Obando se convirtió en la nueva presentadora de “Hoy es tu día”, una revista televisiva.
Su llegada a la pantalla representa una nueva etapa profesional para la joven, quien hasta ahora ha destacado principalmente por su contenido fitness y su presencia en redes sociales.