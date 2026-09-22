Ministro de Finanzas asegura que se mantendrán subsidios de la energía en el presupuesto 2027

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules detalló que el Presupuesto General de la República para 2027 contempla inversión en infraestructura, educación y proyectos sociales. "El Presupuesto General de la República fue recibido por la junta directiva del Congreso Nacional y lo han visto con buenos ojos", inició el funcionario. "El proyecto del Presupuesto General, por parte del Ejecutivo ya no se le puede hacer ningún cambio sino que será en el Congreso después de ser socializado" dijo el titular de Finanzas.

"Este es un documento que es prudente y lo más importante que es financiable" destacó Hernández Hércules. "Teníamos un déficit que producto de la pandemia se incrementó hasta el 7 por ciento y en este ejercicio fiscal lo mantenemos según las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)", añadió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Cuando vemos la evolución de la deuda solo el 12 por ciento corresponderá a los años 2026 y 2027", manifestó. "El Gobierno ha tenido una responsabilidad de determinar los techos y vemos la evolución de ellos diferentes techos y ha venido evolucionando", recordó el funcionario. "El proyecto que se ha presentado es inferior al que se presentó en septiembre del año pasado", enfatizó.