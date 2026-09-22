Ministro de Finanzas asegura que se mantendrán subsidios de la energía en el presupuesto 2027

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules detalló que el Presupuesto General de la República para 2027 contempla inversión en infraestructura, educación y proyectos sociales.
"El Presupuesto General de la República fue recibido por la junta directiva del Congreso Nacional y lo han visto con buenos ojos", inició el funcionario.
"El proyecto del Presupuesto General, por parte del Ejecutivo ya no se le puede hacer ningún cambio sino que será en el Congreso después de ser socializado" dijo el titular de Finanzas.
"Este es un documento que es prudente y lo más importante que es financiable" destacó Hernández Hércules.
"Teníamos un déficit que producto de la pandemia se incrementó hasta el 7 por ciento y en este ejercicio fiscal lo mantenemos según las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)", añadió.
"Cuando vemos la evolución de la deuda solo el 12 por ciento corresponderá a los años 2026 y 2027", manifestó.
"El Gobierno ha tenido una responsabilidad de determinar los techos y vemos la evolución de ellos diferentes techos y ha venido evolucionando", recordó el funcionario.
"El proyecto que se ha presentado es inferior al que se presentó en septiembre del año pasado", enfatizó.
"La fuente de financiamiento la tenemos clara y el 46 por ciento son del tesoro nacional producto delos impuestos y de las recaudaciones de las diferentes instituciones", prosiguió.
"Y se sigue obteniendo créditos de organismos multilaterales para poder financiar la totalidad de este presupuesto", comentó.
"Con los ingresos tenemos que determinar las prioridades que tenemos como gobierno. No podemos perder de vista las prioridades del presidente Asfura y el primero será la infraestructura" dijo.
También la infraestructura social y apoyando a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para que este año se construyeran tres módulos este año y otros tres para el próximo año por un monto de 70 millones de lempiras casa uno.
"Seguiremos entregando maquinaria a las alcaldías para una inversión total en infraestructura que supera los 8,563 millones de lempiras" aseguró
"Hoy tenemos al día con el pago de las transferencias a las alcaldías y las que tienen problemas con la sequía se las estamos adelantando", explicó.
"Tenemos una inversión muy fuerte en la parte de la productividad y la agroindustria, donde el cambio climático les ha afectado", prosiguió.
"Además vamos a continuar apoyando al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) para que mantenga la reserva de granos básicos", detalló.
"En otras propiedades continuamos con el tema educativo y será en la merienda escolar y vaso de leche. Igual la matrícula gratis y hay presupuesto para lo que es construcciones escolares y las becas que se entregan a través de la Secretaría de Desarrollo Social, (Sedesol)".
"La asistencia solidaria y el bono compensatorio en el sector transporte continúan para no afectar al ciudadano que hace uso en las principales ciudades", explicó.
"El subsidio de energía continúa por parte del Gobierno y se asegura que no va aumentar la tarifa de la energía eléctrica", refirió.
"Hacemos del conocimiento cual es el enfoque que tiene el proyecto de Presupuesto General para 2027. Continúa la inversión en el sector social y estamos enfocados en distintas áreas y estamos atentos al llamado que se nos pueda hacer por parte del Congreso Nacional" concluyó Emilio Hernández Hércules.