Congreso Nacional recibe proyecto de presupuesto 2027 por L455 mil millones

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) recibió la noche de este 14 de septiembre el proyecto del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027. El Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Finanzas, remitió el proyecto en 455,374.8 millones de lempiras, representando un aumento de 11,039 millones de lempiras en comparación con lo aprobado para el presente 2026. Este aumento significa una variación del 2.5% respecto a lo aprobado para 2026 y, sobre lo recibido, la vicepresidenta Johana Bermúdez comentó: "Recibimos lo macro, ya que es propuesta; la siguiente semana lo vamos a revisar".

Entre las prioridades contempladas para 2027 en el presupuesto figuran los sectores de educación, salud, seguridad y defensa, considerados como las cuatro áreas de mayor peso dentro de la planificación gubernamental. La meta fijada por las autoridades del Poder Legislativo es someterlo a discusión y lograr su aprobación definitiva antes del 31 de diciembre. "Antes del 31 de diciembre tiene que estar aprobado para que el 1 de enero se empiece a ejecutar", manifestó este día el secretario del Congreso, Carlos Ledezma. Tras la entrega oficial por parte de la Secretaría de Finanzas, la junta directiva remitirá el expediente de manera inmediata a la Comisión de Presupuesto para que inicie el proceso de análisis técnico e institucional.