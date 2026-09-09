CN y Embajada de EE UU alistan reformas para combatir el crimen organizado y narcotráfico

Durante la jornada de trabajo, la representación diplomática norteamericana expuso su disposición para brindar asistencia técnica y acompañamiento legislativo con el objetivo de robustecer los estamentos legales de seguridad.

La mesa de diálogo tuvo como eje central la formulación de nuevas leyes y la reforma a marcos normativos vigentes para fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional, el tráfico de drogas sintéticas y el lavado de activos en el país.

Tegucigalpa, Honduras.- Las comisiones de Seguridad y Defensa del Congreso Nacional entablaron este miércoles una reunión de trabajo con delegados de diversas dependencias de la Embajada de Estados Unidos , acordando la conformación de equipos técnicos conjuntos.

Las autoridades parlamentarias subrayaron que las futuras iniciativas normativas buscarán dotar de herramientas más ágiles a las instituciones del Estado encargadas de la investigación y persecución del delito.

​Entre las prioridades normativas abordadas en el encuentro destacan la revisión e inclusión de reformas a la Ley de Lavado de Activos, el diseño de legislación especializada para frenar la proliferación de drogas sintéticas y el fortalecimiento operativo de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) para afianzar sus capacidades de control y supervisión.​

"Hemos tenido una reunión con representantes de la Embajada Americana que han venido a este Congreso Nacional a socializar algunos temas importantes de país y a ponerse a la disposición para podernos ayudar en la creación de nuevas leyes que vayan a combatir directamente la criminalidad y el narcotráfico", detalló Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional.

​Paz enfatizó que los cambios normativos contemplan dotar de instrumentos legales contundentes al aparato de justicia hondureño para encarar el flagelo de las estructuras criminales y salvaguardar la vida de la ciudadanía.

​Por su parte, la conducción de la Comisión de Defensa reiteró ante la delegación estadounidense que la junta directiva del Poder Legislativo mantiene abierta la agenda parlamentaria para procesar de forma oportuna los proyectos de ley e iniciativas bilaterales que deriven de estas mesas técnicas de trabajo.​

"Le hemos reiterado a la embajada americana que este Congreso Nacional, dirigido por Tomás Zambrano, tiene absolutamente toda la voluntad política de poder conocer cada una de las reformas y de las nuevas legislaciones que se necesiten para poder luchar contra el crimen organizado transnacional", manifestó Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa.​

Bertrand remarcó que las discusiones no se limitarán a la revisión teórica de los marcos legales, sino que se traducirán en un calendario de trabajo sostenido para abordar las amenazas emergentes en la región.​