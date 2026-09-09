Diputados nacionalistas exponen reclamos al presidente Asfura por falta de atención de ministros

Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados de la bancada del Partido Nacional sostuvieron un extenso encuentro con el presidente de la República, Nasry Asfura, con el propósito de abordar temas de agenda nacional y canalizar el malestar interno provocado por la falta de atención de varios titulares de las secretarías de Estado. La reunión sirvió de escenario para que los legisladores expusieran las trabas operativas que enfrentan al momento de gestionar proyectos en sus departamentos.​ Durante la jornada de diálogo, los parlamentarios señalaron que al menos ocho funcionarios del gabinete de gobierno se han negado a recibir a las delegaciones legislativas en sus despachos ministeriales, omitiendo además el seguimiento a las llamadas telefónicas y a los requerimientos institucionales planteados desde el Congreso Nacional.

La bancada oficialista enfatizó que la falta de fluidez en la comunicación interinstitucional afecta de forma directa la capacidad de respuesta frente a las demandas ciudadanas en las regiones del interior del país.​ "Hemos tenido un almuerzo con el presidente Asfura para tocar temas importantes del país como salud, infraestructura y seguridad, y de igual manera hacerle sentir algún tipo de inconvenientes que habían entre los diputados y algunos ministros de secretarías que no han estado atendiendo las peticiones de los diputados", explicó Marcos Paz, diputado del Partido Nacional. ​El legislador Paz puntualizó que los miembros del Parlamento actúan como el enlace directo entre las necesidades comunitarias y los organismos ejecutores del Estado, por lo que la desatención de los funcionarios paraliza la ejecución de obras básicas y programas de asistencia social.