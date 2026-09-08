Asfura a médicos: "No le estamos negando el pago a nadie, no me le nieguen la salud a nadie”

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de las protestas del gremio médico por el pago de salarios, el presidente Nasry Asfura pidió a los profesionales de la salud mantener la atención a los pacientes y aseguró que su Gobierno está cumpliendo los acuerdos alcanzados con el sector. “No le estamos negando el pago a nadie, no me le nieguen la salud a nadie”, dijo Asfura durante una conferencia de prensa en el marco de la celebración del XI aniversario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). El mandatario aseguró que, al 31 de julio, más del 73 % de lo acordado con el personal de salud ya había sido pagado, incluidos los ajustes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el bienal. Asfura también informó sobre el pago de cesantías a jubilados. Según detalló, alrededor de 380 beneficiarios ya recibieron estos recursos, con un desembolso superior a 420 millones de lempiras.

Sin embargo, reconoció que todavía están pendientes de pago cerca de 800 jubilados, lo que, según sus cálculos, representaría más de 1,000 millones de lempiras adicionales. El presidente también anunció la apertura de 46 nuevas plazas para médicos especialistas, aunque no detalló en qué áreas ni cuándo estarán disponibles.

Mora quirúrgica