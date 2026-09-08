Asfura a médicos: "No le estamos negando el pago a nadie, no me le nieguen la salud a nadie”

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de las protestas del gremio médico por el pago de salarios, el presidente Nasry Asfura pidió a los profesionales de la salud mantener la atención a los pacientes y aseguró que su Gobierno está cumpliendo los acuerdos alcanzados con el sector.
“No le estamos negando el pago a nadie, no me le nieguen la salud a nadie”, dijo Asfura durante una conferencia de prensa en el marco de la celebración del XI aniversario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El mandatario aseguró que, al 31 de julio, más del 73 % de lo acordado con el personal de salud ya había sido pagado, incluidos los ajustes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el bienal.
Asfura también informó sobre el pago de cesantías a jubilados. Según detalló, alrededor de 380 beneficiarios ya recibieron estos recursos, con un desembolso superior a 420 millones de lempiras.
Sin embargo, reconoció que todavía están pendientes de pago cerca de 800 jubilados, lo que, según sus cálculos, representaría más de 1,000 millones de lempiras adicionales.
El presidente también anunció la apertura de 46 nuevas plazas para médicos especialistas, aunque no detalló en qué áreas ni cuándo estarán disponibles.
Mora quirúrgica
Otro de los temas abordados por Asfura fue la mora quirúrgica en los hospitales públicos. El mandatario aseguró que existe una lista priorizada de 563 operaciones.
De ese total, afirmó que 133 ya fueron realizadas y que otras 418 están en preparación. La meta, dijo, es comenzar a reducir la lista entre el 20 y el 25 de septiembre mediante la compra de equipo y materiales quirúrgicos por 200 millones de lempiras a través del fideicomiso.
El gobernante también destacó las caravanas del programa “La salud más cerca de usted”. Según explicó, la cuarta está en ejecución y la quinta está prevista para finales de año, como parte de la estrategia para acercar los servicios de salud a zonas consideradas de mayor riesgo.
Durante su intervención, Asfura también cuestionó problemas de coordinación dentro de algunos hospitales.
“Hay materiales en bodega, pero no se entregan los fines de semana por falta de apertura de farmacias o almacenes”, señaló.
A partir de esa situación, responsabilizó a los directores de los hospitales de garantizar que los medicamentos e insumos estén disponibles cuando sean requeridos.
“Yo estoy aquí trabajando y lo voy a demostrar con hechos, somos un Gobierno serio y responsable”, afirmó.
Al referirse nuevamente a las protestas del gremio médico, Asfura insistió en que los pagos pueden regularizarse, pero pidió que las diferencias laborales no afecten la atención de los pacientes.
“La salud no es retroactiva”, sostuvo, al señalar que mientras los pagos pueden compensarse, las vidas y el bienestar de los pacientes no tienen vuelta atrás.
El conflicto entre el Gobierno y el gremio médico continúa mientras persisten reclamos relacionados con el pago de salarios y otros compromisos adquiridos con el personal sanitario.