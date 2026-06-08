Salud reintegra a 87 médicos que fueron despedidos, pero asambleas informativas continúan

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de la reunión que sostuvieron representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH) con las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), se logró retomar las mesas técnicas y reintegrar a unos 87 médicos generales. A pesar de ese acuerdo que se alcanzó el pasado viernes 5 de junio, los médicos continúan con las asambleas informativas, afectando a los pacientes que llegan en busca de atención médica. A partir de este lunes 8 de junio, la Sesal comenzó a dar acuerdo de permanencia a los primeros 35 médicos que fueron despedidos a inicios del año, debido a supuestas irregularidades en su contratación.

Para este martes se convocó a 29 galenos más para entregarles su acuerdo, mientras que para el miércoles 10 de junio fueron convocados 23 doctores. Estas acciones surgen luego de que las autoridades retomaran las mesas técnicas para revisar, junto al CMH, caso por caso a los médicos que fueron despedidos, que en ese entonces fueron más de 250. "Se revisaron estos expedientes y ver que todo estuviera bien, pero como no se volvió a llamar a la mesa, la semana pasada en la reunión se acordó retomar la mesa y reintegrar a los doctores", explicó a EL HERALDO la portavoz del CMH, Isis Rivas.

Sin embargo, aún queda pendiente el reintegro de varios especialistas que también fueron despedidos, así como la reunión que exige el CMH con el presidente de la República, Nasry Asfura, para acordar sobre los pagos salariales que están atrasados. Rivas detalló que el viernes se comenzó a pagar una parte del décimo cuarto mes de salario, pero aún persiste el impago de cinco meses que se les adeuda a más de 300 médicos. "Estamos a la espera de que se pague la otra mitad del décimo cuarto y los pagos adeudados, que es el punto toral de todas las asambleas", dijo.