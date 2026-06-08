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Tormenta tropical Cristina: ¿cómo avanza hacia Honduras y qué zonas está afectando?

Inundaciones y desbordamientos en algunas zonas son los daños que está dejando la llegada de la tormenta tropical Cristina en los primeros días de esta semana, según advirtió Copeco

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 15:29
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La depresión tropical Tres-E se intensificó hasta convertirse en la tormenta tropical Cristina en el océano Pacífico, manteniendo en alerta a Honduras ante las lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves anunciados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la alerta departamental emitida por Copeco. ¿Qué zonas serán afectadas?

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El sistema registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 95 km/h y avanza hacia el norte a una velocidad de siete km/h, desplazándose por el océano Pacífico mientras en Honduras ya se registran lluvias asociadas a su influencia.

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Ante la llegada de las lluvias, nueve de los 18 departamentos de Honduras están bajo alerta preventiva debido a las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina.

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Los departamentos bajo alerta son El Paraíso (este); Intibucá, Ocotepeque y Lempira (oeste); La Paz, Francisco Morazán y Comayagua (centro); Choluteca y Valle (sur).

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Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la depresión tropical Tres-E se intensificó en las últimas horas hasta convertirse en la tormenta Cristina, localizada a unos 170 kilómetros al sur del golfo de Fonseca.

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"Debido a los vientos asociados a este ciclón tropical, nos estará afectando desde el día martes hasta el día viernes, dejando lluvias a nivel nacional, con mayor intensidad y acumulados en las regiones suroccidente, sur, centro y suroriente", indicó el pronosticador de turno, Mario Centeno.

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Asimismo, advirtió que "también se esperan crecidas en los ríos pequeños que, por lo general, no presentan ningún riesgo; sin embargo, con estas lluvias que estamos esperando, podría ocasionarse algún tipo de desbordamiento en estas regiones".

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La influencia de Cristina provocará un aumento de las precipitaciones en gran parte del territorio hondureño durante las próximas 72 horas.

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Ante este escenario, la Secretaría de Gestión de Riesgos recomendó a la población que habita en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos adoptar medidas preventivas, incluida la evacuación a lugares seguros si fuera necesario.

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Mientras tabto, Boris también generará vientos de entre 60 y 80 km/h, con rachas de hasta 110 km/h en las costas de Guerrero; rachas de hasta 90 km/h en Michoacán y Oaxaca, y de hasta 70 km/h en Jalisco y Colima.

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