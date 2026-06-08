Tormenta tropical Cristina: ¿cómo avanza hacia Honduras y qué zonas está afectando?

La depresión tropical Tres-E se intensificó hasta convertirse en la tormenta tropical Cristina en el océano Pacífico, manteniendo en alerta a Honduras ante las lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves anunciados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la alerta departamental emitida por Copeco. ¿Qué zonas serán afectadas?
El sistema registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 95 km/h y avanza hacia el norte a una velocidad de siete km/h, desplazándose por el océano Pacífico mientras en Honduras ya se registran lluvias asociadas a su influencia.
Ante la llegada de las lluvias, nueve de los 18 departamentos de Honduras están bajo alerta preventiva debido a las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina.
Los departamentos bajo alerta son El Paraíso (este); Intibucá, Ocotepeque y Lempira (oeste); La Paz, Francisco Morazán y Comayagua (centro); Choluteca y Valle (sur).
Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la depresión tropical Tres-E se intensificó en las últimas horas hasta convertirse en la tormenta Cristina, localizada a unos 170 kilómetros al sur del golfo de Fonseca.
"Debido a los vientos asociados a este ciclón tropical, nos estará afectando desde el día martes hasta el día viernes, dejando lluvias a nivel nacional, con mayor intensidad y acumulados en las regiones suroccidente, sur, centro y suroriente", indicó el pronosticador de turno, Mario Centeno.
Asimismo, advirtió que "también se esperan crecidas en los ríos pequeños que, por lo general, no presentan ningún riesgo; sin embargo, con estas lluvias que estamos esperando, podría ocasionarse algún tipo de desbordamiento en estas regiones".
La influencia de Cristina provocará un aumento de las precipitaciones en gran parte del territorio hondureño durante las próximas 72 horas.
Ante este escenario, la Secretaría de Gestión de Riesgos recomendó a la población que habita en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos adoptar medidas preventivas, incluida la evacuación a lugares seguros si fuera necesario.
Mientras tabto, Boris también generará vientos de entre 60 y 80 km/h, con rachas de hasta 110 km/h en las costas de Guerrero; rachas de hasta 90 km/h en Michoacán y Oaxaca, y de hasta 70 km/h en Jalisco y Colima.